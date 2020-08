Denuncias en mi contra son con fines electorales, dice Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió con reproches al gobierno federal, al que acusó de “dar bofetadas de partido” y con una acusación contra el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a la investigación abierta en el FGR por el delito de lavado de dinero del narcotráfico.

El mandatario tamaulipeco hizo el señalamiento durante la reunión de esta mañana de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, en presencia de miembros del gabinete federal, entre ellos la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, jefa de Peralta, quien no estuvo en la reunión.

Cabeza de Vaca sostuvo que la carpeta de investigación iniciada en su contra por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR tiene fines electorales, y reprochó al gobierno federal pedir “el trato que no da”: “Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”, dijo en la reunión.

El gobernador hizo referencia a una denuncia que presentó en su contra Alejandro Rojas Díaz-Durán, en la que el morenista lo acusó de tener vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

“Lo digo con toda claridad”, afirmó Cabeza de Vaca, “no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado”.

Esta semana Animal Político publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga al gobernador de Tamaulipas por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

Cabeza de Vaca aseguró que desde que llegó al gobierno del estado ha combatido a todos los grupos del crimen organizado y se han capturado a objetivos estratégicos

Dirigiéndose a Sánchez Cordero, Cabeza de Vaca dijo que el subsecretario Peralta sostuvo una reunión con la organización “Columna Armada Pedro J. Méndez” a pesar de que se le advirtió que varios de sus integrantes cuentan con órdenes de aprehensión, de acuerdo con un audio de la reunión privada a la que tuvo acceso Animal Político.

“El subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la ‘Columna Armada’, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte, no solamente de la Fiscalía local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Y un día antes de que él hiciera presencia en Tamaulipas, se le alertó de esta situación, aún así, fue y se juntó con esas gentes que tenían órdenes de aprehensión”, planteó Cabeza de Vaca.

El gobernador tamaulipeco agregó que, durante esa visita, el subsecretario Peralta fue escoltado por la Policía Federal.

“Él tenía pleno conocimiento de que estaba tratando con criminales, asesinos, parte del crimen organizado. Este mismo subsecretario que, en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación”, señaló.

El encuentro de Peralta con la “Columna Armada Pedro J. Méndez” tuvo lugar en agosto de 2019 en el municipio de Hidalgo; el subsecretario defendió en su momento que dicha organización es un grupo de “autodefensas”.





