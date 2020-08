Choferes de microbús de la CDMX podrán afiliarse al IMSS

Los choferes de transporte público de la Ciudad de México podrán afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y recibirán capacitación para profesionalizar, como parte de un programa especial anunciado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) capitalina.

La inversión del programa, que contempla la regularización de las unidades, apoyos para la compra de combustible, la profesionalización de operadores y el ordenamiento vial del transporte, será de 80 millones de pesos.

En videoconferencia de prensa, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que se beneficiaría a 15 mil 500 personas operadoras de transporte y sus familias, así como a los 3.8 millones de usuarios de los 7.2 millones de viajes que se realizan al día en la Ciudad de México.

La profesionalización de los choferes incluirá el proporcionarle servicios integrales de salud a ellos sus familias, y la promoción de un “apropiado comportamiento vial y mejora del servicio”, detalló.

El programa de incorporación voluntaria al IMSS incluirá la atención médica, pensión por invalidez, pensión por ciudez u orfandad, pensión por vejez y ayuda en gastos funerarios.

Las unidades de transporte serán supervisadas para conocer las horas laboradas por semana de los conductores, así como para realizar un seguimiento de los recorridos.

¿Cómo tramitar la incorporación al IMSS?

Para afiliarse al Seguro Social, los conductores de transporte público interesados deberán solicitar su inscripción y cita de forma digital, y acudir a la Semovi con su licencia tipo C y una identificación vigente.

Deberán firmar una carta compromiso y entregar los formularios médicos del IMSS debidamente llenados.

Los beneficios del programa podrán suspenderse en e caso de que la unidad de transporte no cuente con dispositivos tecnológicos de monitoreo como GPS, cámaras o códigos QR, así como por falta de regularización.

También serán motivos de suspensión el no contar con licencia tipo C vigente o la pérdida del permiso por mal comportamiento, infringir los lineamientos para la calidad de la prestación del servicio (uso de camisa obligatorio, no beber ni fumar en la unidad ni reproducir música a alto volumen, trato respetuoso) y poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Serán actos sancionables a través de la suspensión del programa el acoso o abuso sexual y/o discriminación.