Contrato de médica que tramitó amparo se respetará, dice director de hospital

Luego de que una médica del ISSSTE que se encuentra en periodo de lactancia logró que un juez le concediera una suspensión para no ser obligada a reincorporarse a trabajar de manera presencial al Hospital 20 de Noviembre, el director de la institución, José Alfredo Merino, aseguró que los derechos laborales de la servidora pública serán respetados y que no su empleo no se verá afectado.

“No le hemos hecho incidencia, no le hemos pasado faltas, entendemos mucho, y hoy tenemos que ser muy sensibles a que nuestros trabajadores tienen miedo de estar, como toda la población, con el temor a tener la infección, y entiendo que ella tenga un temor específico de no contagiar a su hijo”, indicó el funcionario en entrevista.

Animal Político dio a conocer esta semana que la médica paliativista Silvia Adriana Hernández Cervantes tramitó un amparo indirecto luego de que la Dirección de Recursos Humanos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre -que fue convertido en su totalidad en hospital COVID- le exigió regresar a trabajar el pasado 3 de agosto, con base en presiones y amenazas de que, en caso contrario, acumularía faltas que podrían derivar en la terminación de su contrato.

La médica de 34 años, quien tuvo a su hijo hace cuatro meses y se encuentra en etapa de lactancia, obtuvo la suspensión provisional del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el pasado lunes.

“Por supuesto que, ante una resolución judicial, más normativos no debemos de ser: hay que hacerle caso al asunto y obviamente, si tenemos la suspensión temporal, seguiremos con la compañera en casa, todo tranquilo y no pasará nada”, reiteró el director del hospital.

Ante el señalamiento de la médica de que en la institución no existen áreas seguras para ejercer la lactancia, Merino afirmó que la sala destinada a ese fin es constantemente desinfectada y está separada de los pacientes con COVID, quienes se encuentran concentrados únicamente en el segundo piso.

“Está funcional la sala de lactancia; a lo mejor la compañera está convencida de que ningún área del hospital es segura; yo creo que ningún lugar de ningún hospital del país, ni privado ni público, hoy con COVID puede ser 100% seguro, pero nosotros nos encargamos de sanitizar y de que la sala de lactancia esté en condiciones adecuadas para que pasen las compañeras que tengan necesidad de esto a ejercerlo”, refirió.

El funcionario añadió que el Consejo Directivo del hospital acordó medidas suplementarias para proteger al personal médico vulnerable ante el nuevo coronavirus, una política que, destacó, ha redundado en que el 20 de Noviembre sea la institución con la menor mortalidad de trabajadores de la salud por COVID-19. Fue en mayo cuando se dio a conocer el fallecimiento de un camillero del hospital, llamado Hugo López, tras contraer la enfermedad.

“Creo que hemos hecho un trabajo titánico, intenso, para mantener las cosas bien; por supuesto que no voy a poner en riesgo a ninguna persona que trabaje en el 20 de Noviembre”, sostuvo el director Merino.

Agregó que, cuando deban retornar de manera presencial los trabajadores con vulnerabilidades, lo harán de manera graduail y no serán asignados a áreas que traten directamente a pacientes con COVID.

“Si regresa algún (trabajador) vulnerable porque yo de pronto me quede con un hueco en la atención de pacientes o algo, primero: no regresará a área COVID, esa es una garantía, y segundo: regresará a cubrir ese espacio por tiempo corto, definido, y se regresará a su casa; (el retorno sería) únicamente para no comprometer la atención médica de los pacientes del 20 de Noviembre, pero la intención es que estén en casa y cuidados el mayor tiempo posible”, detalló.