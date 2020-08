La denuncia de Lozoya en frases: alianzas, odios y extorsiones

La denuncia de Emilio Lozoya Austin difundida este miércoles no solo cuenta cómo, según el exfuncionario, se repartieron sobornos para la campaña de Enrique Peña Nieto y para la aprobación de su reforma energética.

El relato de Lozoya también narra rivalidades y alianzas, presuntas extorsiones y los lujos de integrantes de una parte de la clase política mexicana.

Estos son algunos fragmentos de la denuncia filtrada.

El dinero de Odebrecht en la campaña de 2012

En un evento durante la campaña (electoral de 2012), Luis Weyll, director de Odebrecht en México, y Roberto Bishop, director general de Braskem México, le dijeron a Peña Nieto “estamos con usted y cuente con nosotros”. A lo que Peña Nieto les contestó “muchas gracias por el apoyo que nos han dado”. Ese diálogo era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían.

El dinero para medios

Pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: “tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50 mil a 100 mil pesos mensuales. Es la única forma de poderle ganar a Osorio Chong, que me quiere desplazar”.

Me puso como ejemplo el caso del grupo de medios El Financiero. Dicho grupo acudió a Luis Videgaray Caso para conseguir un crédito con NAFIN de 100 millones de dólares, ya que estaba a punto de quebrar. Debido a que NAFIN negó el crédito, él “se calentó”, según me dijo, y estuvo a punto de remover a Jacques Rogozinski. Sin embargo, sí consiguió que Bancomext hiciera el préstamo.

‘Amarrar la reforma’

Mediante llamada telefónica le informé que el proceso de entrega de los sobornos adicionales estaba por concluir de cara a “amarrar la reforma”, a lo que contestó “muy bien campeón, vamos con todo”.

En el marco de este ambiente de abuso de poder y corrupción -como si se tratase de crimen organizado-, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso instrumentaron diversos métodos para conseguir recursos.

La ‘extorsión’ panista

Los recursos aportados por Odebrecht sirvieron para cubrir parte de las pretensiones del grupo parlamentario del PAN. Sin embargo, la extorsión era constante: pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que ‘echarían abajo la reforma energética’. Recuerdo específicamente los casos de Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez, cuya actitud era exagerada.

***

En el caso específico de Francisco Dominguez Servin las exigencias de dinero llegaron al nivel de que, encontrándonos en un evento en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó, gritando que “esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado”. Esto sucedió en un evento denominado CERAWEEK en Houston, en el mes de marzo de 2014.

***

La actitud de los panistas en obtener recursos era brutal. Por ejemplo, además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex (…) yo no daba crédito el hecho de que, cuando salió a los medios de comunicación el escándalo de Odebrecht y se decía que me habían dado dinero, todos los panistas, incluyendo a Ricardo Anaya pedían castigo…

***

Las exigencias del Grupo Parlamentario del PAN habían sido, originalmente, hasta de 50 millones de dólares americanos para conceder su voto a favor de la reforma energética. Las instrucciones que recibí de Luis Videgaray consistieron en entregarles (…) los fondos otorgados por Odebrecht de manera gradual y según avanzaran los proyectos y dictámenes.

Los portafolios

Por instrucciones de Luis Videgaray se entregaron el 15 de septiembre de 2014 recursos que sumaron 8,390,000.00 millones de pesos a los siguientes funcionarios: José Antongio González Anaya 4 millones 390 mil pesos, y a José Antonio Meade Kuribeña 4 millones de pesos. Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina. En estos tres casos, la instrucción precisa de Luis Videgaray era que se debían de entregar en un portafolio de trabajo dichas cantidades antes referidas y que se les tenía que decir, por parte de Norberto Gallardo de forma expresa, que dichas entregas de dinero eran de parte de Luis Videgaray.

Odio al contrincante panista

Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo.

En dicha reunión él me comento que aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura.

Favores para familiares

Luis Videgaray me instruyó recibir al senador Miguel Ángel Barbosa Huerta y atender su petición, la cual consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la Ciudad de México. Dicha petición ya me la había adelantado Luis Videgaray y su visión era que, a cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la reforma energética.

Consiguiendo recursos

En septiembre de 2013 me volví a reunir con Luis Videgaray en las mismas oficinas. Le informé que no había avanzado en la obtención de recursos ilegales, alegando que estábamos recortando costos en todas las líneas de contratación (…). Él, molesto, dijo que conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales -tomándolos, según dijo, de partidas federales y/o de empresas- y los enviaría a la que era la oficina, en Montes Urales, donde se organizaba la entrega de los sobornos a legisladores.

En total, se otorgaron 10 millones de dólares adicionales en sobornos. Para no dejar tanto dinero en las oficinas, las entregas eran puestas a disposición del grupo del PAN el mismo día o un par de días después.

Grupo Higa, el favorito de Peña

En el sector de la construcción impulsaron a Grupo Higa en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra. Esto funcionó hasta que estalló el escándalo de la Casa Blanca.

Después de la Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento -por voz propia de Juan Armando Hinojosa-, que recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartió -también en efectivo- con Enrique Peña Nieto.

La presión que ejercía Juan Armando Hinojosa era indecente, siempre afirmando que era un acuerdo con su socio, el presidente Peña Nieto.

***

Hinojosa me refería en las reuniones que él había salvado el pellejo a Luis Videgaray, ya que para pagar la adquisición de la casa de Malinalco, las obras de arte que había dado en pago Videgaray se las había proporcionado también él. Esto lo mencionaba para ejercer presión sobre mí, mostrando su poder, debido a la cercanía con Enrique Peña Nieto.

***

(…) De forma asombrosa, el presidente decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro. Antes de dicho anuncio me llamó el presidente a su habitación para informarme sobre el inminente anuncio. Yo le dije que eso significaba destruir relaciones entre ambos países, por lo emblemático del proyecto para el gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo: “es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa”.

Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China, para intentar esconder el tema de las casas.

El regalo del ‘góber’

En el marco de las celebraciones del Día de la Marina en Veracruz, el entonces gobernador Javier Duarte se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente. Yo sabía de la relación estrecha entre ambos, pues hacía tiempo que Videgaray me había instruido ‘facilitar’ diversos tipos de combustible al gobierno de Duarte.

(…). Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el góber’, mostrándonos en esos momentos la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto.

Enrique Peña Nieto le pidió al mesero de a bordo abrir un par de botellas de Vega Sicilia “para celebrar esta exitosa gira”.

El fotógrafo del presidente

Al inicio de la gestión de Peña Nieto como presidente de la República, éste me instruyó a coordinarme con el secretario técnico del gabinete, de nombre Roberto Pradilla Domínguez, de cara a que Pemex contratara los servicios de un fotógrafo. Durante la reunión con Pradilla, éste me comentó que se iniciaría la construcción de una casa, ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato, y que ésta contaría con un ‘Museo del Presidente’, de tal forma que el fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes.

(…) El contrato del fotógrafo sería por un monto de entre dos y tres millones de pesos mensuales. (…) Pemex continuó pagando los honorarios del fotógrafo, hasta que fuimos observados por contraloría y ya no era sostenible.

(…) En el marco de una cena en Los Pinos, y encontrándose Antero Rodarte en estado de ebriedad, me dijo que ‘estaba hasta la madre de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que él tenía que resguardar en la bodega del ‘Museo de Peña’.