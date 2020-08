Empresarios rechazan vínculos con caso Lozoya y Odebrecht

1. Escrito que contiene formal solicitud de derecho de réplica de quien suscribe, dirigido a usted; 2. Escrito que contiene formal solicitud de derecho de réplica de quien suscribe, dirigido al C. C. Zedryk Raziel, reportero de Animal Político y autor de las notas referidas. Este escrito lo dirijo también a usted puesto que no existen datos publicados del C. Zedryk Raziel para poder hacer valer mi derecho de réplica; sin embargo, al ser reportero de la editorial en la que usted es Director, le solicito de la manera más amable y respetuosa, le sea notificado el escrito correspondiente al C. Zedryk Raziel; 3. Copia de mi identificación oficial.

Daniel Moreno

DIRECTOR EDITORIAL

Editorial Animal, S. de R.L.

Con motivo de la publicación de las notas tituladas “_Empresa ligada a Lozoya trafica en altamar combustible robado a Pemex_” y “_Gobierno de AMLO da contratos por 664 mdp a empresa ligada al caso de Lozoya y Odebrecht_” los días 4 y 10 de agosto de 2020, respectivamente, en el portal “Animal Político” y conforme a lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, por medio del presente correo electrónico, de manera respetuosa, le requiero formal solicitud de derecho de réplica que le corresponde a mi representada TAGAL, S.A. de C.V., al habérsele mencionado de forma indebida en las notas referidas.

Para efecto de lo anterior, adjunto al presente encontrará:

* Escrito que contiene formal solicitud de derecho de réplica de TAGAL, S.A. de C.V. dirigido a usted;

* Escrito que contiene formal solicitud de derecho de réplica de TAGAL, S.A. de C.V., dirigido al C. C. Zedryk Raziel, reportero de Animal Político y autor de las notas referidas. Este escrito lo dirijo también a usted puesto que no existen datos publicados del C. Zedryk Raziel para poder hacer valer el derecho de réplica que le corresponde a mi representada; sin embargo, al ser reportero de la editorial en la que usted es Director, le solicito de la manera más amable y respetuosa, le sea notificado el escrito correspondiente al C. Zedryk Raziel; y

* Copia del poder que me fue otorgado por TAGAL, S.A. de C.V., así como copia de mi identificación oficial.

Hago de su conocimiento que en los escritos adjuntos al presente encontrará las aclaraciones pertinentes respecto de los hechos descritos en las notas referidas y que señalan de manera directa e indebida a TAGAL, S.A. de C.V.; así como el texto que de manera respetuosa le solicito sea publicado a manera de derecho de réplica de mi representada.

Agradeciendo de antemano su confirmación de recibido del presente, así como la procedencia del derecho de réplica que le asiste a mi representada, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.

Rafael Reyes Blanco

APODERADO LEGAL DE TAGAL, S.A. DE C.V.