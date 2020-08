Captan en fiesta a 2 jugadores y Rayados 'los guarda' para hacerles la prueba

El equipo Rayados de Monterrey decidió que los dos jugadores que estuvieron en una fiesta el sábado no viajen con el resto de la plantilla para enfrentar a León el lunes. En lugar de ello, serán aislados y se les realizará la prueba de coronavirus, indicó en un comunicado.

Este domingo diferentes medios deportivos mostraron imágenes de la fiesta de cumpleaños del portero Hugo González, ocurrida la noche anterior, a la que también acudió Dorlan Pabón.

Autoridades de Salud han recomendado a la gente que no haga reuniones o fiestas, para prevenir contagios de coronavirus.

Sin embargo, en la fiesta de González no se observaron medidas de sana distancia ni uso de cubrebocas, e incluso acudió una banda a tocar para los jugadores y celebridades en la celebración, de acuerdo con los reportes de medios deportivos.

En sus redes sociales, el jugador Dorlan Pabón dijo que solo había pasado a saludar a su vecino, que vive a escasos dos metros de su casa y se encontraba en familia “compartiendo su día”.

“Alguien que estaba en el lugar me pidió una foto y con gusto se la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que estaban en el lugar y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son. ¡Gracias a todos!”.