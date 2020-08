INE ordena suspender la transmisión de mañaneras en Hidalgo y Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo, durante sus campañas electorales.

Con cinco votos en contra y seis a favor, el Consejo General resolvió que a partir del 5 de septiembre, y hasta el 18 de octubre, los concesionarios de radio y televisión no podrán transmitir íntegramente las conferencias del presidente en estas entidades.

El voto de los consejeros electorales se dividió por un un complemento técnico, en se esperaba un pronunciamiento de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema, sin embargo, la mayoría de los funcionarios electorales consideró que ya existe un criterio de la máxima autoridad electoral sobre las mañaneras y su uso como posible propaganda gubernamental.

“Estoy en desacuerdo con la transmisión de las mañaneras en periodo electoral, sin embargo estoy en desacuerdo con los cambios de última hora que se meten directamente a la mesa y que no se discutieron ampliamente antes, así que no puedo votar a favor de esta modificación”, indicó el consejero Uuc-Kib Espadas sobre el proyecto.

En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la realización de la conferencia mañanera no es lo que está prohibido, sino su transmisión íntegra en entidades que celebrarán elecciones.

“El criterio existe, y si algún concesionario no lo conoce eso no lo exime del cumplimiento….Que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida, porque la transmisión integral es propaganda gubernamental, y la Constitución dice que no se puede emitir”,

expuso Córdova en sesión.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama destacó que el hecho de que se dé cobertura ininterrumpida a las mañaneras “afecta el pautado del INE, es decir, puede acabar desplazando a los mensajes de los distintos partidos políticos, de la propia autoridad electoral y, además, implica difusión de propaganda gubernamental”.

La consejera Claudia Zavala dijo que la resolución acalar qué pueden o no trasmitir los medios de comunicación y, en caso de que algún medio llegue a difundir de manera íntegra las conferencias mañaneras, la Comisión de Quejas dictará las medidas cautelares.

“Creo que por certeza es mejor decirlo desde ahora, para que tengan claridad quienes van a ejercer el ejercicio noticioso que no puede ser de manera ininterrumpida”; expuso.

En 2019, el INE también ordenó suspender la transmisión de la conferencia mañanera en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas que celebraron elecciones el año pasado.