Linchan a hombre en Puebla; fue un crimen, identificamos a agresores: Barbosa

El pasado 9 de agosto, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, un grupo de personas linchó a un hombre al que acusaban de ser un presunto secuestrador; hoy, el gobierno estatal señaló que todo parece indicar que no se trataba de un delincuente y que las personas que provocaron el linchamiento ya fueron identificadas.

El hombre asesinado fue identificado por sus familiares como Marique Tadeo, tenía 35 años, era originario de Veracruz, y vivía en Tehuacán Puebla, donde laboraba como instalador de cable satelital para empresas como Megacable.

En entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, familiares de Marique aseguraron que el pasado domingo éste viajó a la comunidad de San Marcos Tlacolayo, en Tlacotepec, para realizar una instalación.

En dicho lugar fue acusado y detenido por las autoridades locales.

De acuerdo con el medio El Popular, alrededor de las 9 de la noche del domingo, Marique y otros dos hombres fueron acusados por algunos vecinos de intentar secuestrar a una menor, pero solo lo detuvieron a él y dieron aviso a las autoridades.

Tras la acusación, los policías municipales llevaron a Manrique a la comandancia municipal con el fin de ponerlo a disposición de autoridades estatales.

Pero horas más tarde, cientos personas irrumpieron en la comandancia reclamando que Marique les fuera entregado.

Por el número de personas, los efectivos municipales se vieron superados y Manrique quedó en manos de los habitantes de San Marcos, quienes lo sacaron de la comandancia para golpearlo y lanzarle piedras hasta matarlo.

Algunos videos del linchamiento fueron compartido en redes sociales causando indignación.

La empresa Megacable emitió un comunicado exigiendo justicia y reclamando que las personas lincharon a Manrique sin tener una sola prueba.

“No hubo juicio, solo el de una turba instigada y desenfrenada, sin autoridad que mediara. Ya no se puede tolerar más la violación de los derechos”, se lee en el comunicado.

No habrá impunidad

En su conferencia de prensa de este miércoles, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que ya hay una carpeta de investigación por el caso y que ya fueron identificadas las tres personas que incitaron el linchamiento.

Barbosa señaló que las investigaciones en el caso “pueden llevar a concluir” que Marique no era un secuestrador sino solo un trabajador dedicado a la instalación de cable.

El gobernador añadió que en el linchamiento participaron varias personas que podrán ser identificadas a imágenes y videos de la zona, así como los testimonios de los policías que también fueron agredidos.

“Lo que ahí ocurrió fue un delito, más allá de que hubieran intentado secuestrar a un niño, no hay duda que aplicaremos la ley”, refirió.

Barbosa agregó que las tres personas que ya están identificadas fueron las que incitaron a la comunidad para sacar a Marique de la comandancia y lincharlo.

De acuerdo con el gobernador, el grupo de habitantes incluso utilizó una patrulla para lograr su cometido, además de dañar las instalaciones de la comandancia.

Al no ser la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la entidad, el gobernador llamó a la población a no dejarse llevar por sus emociones, ya que un linchamiento no es justicia, sino se trata de “personas que actúan bajo un estado de emoción de mala fe”.

Con información de El Popular e Imagen Televisión.