Malinalco realiza cabalgata y baile, pese a prohibición por COVID

En Malinalco, Estado de México, el COVID-19 no fue impedimento para que se realizara la tradicional cabalgata con caballos y jinetes, a pesar de que el Ayuntamiento había suspendido la actividad para evitar contagios.

“Nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos a una nueva normalidad y poner en pausa planes de salidas, festejos y celebraciones”, difundió el pasado 31 de julio en un comunicado con el hastag #MalinalcoResponsable.

A pesar de ello, una de las actividades por la fiesta en honor al Santo Patrono de la comunidad, el Divino Salvador, se realizó ayer miércoles, sin guardar sana distancia y sin portar cubrebocas, ni otras medidas sanitarias.

“Desfilaron cerca de 50 caballos con personas. Una de las calles por las que pasaron parecía estacionamiento porque llegó mucha gente, e incluso hubo baile, vino un grupo, una banda. Todo comenzó como a las 11 de la mañana y terminó a las 11 de la noche”, cuenta Paola, una de las habitantes del municipio.

Paola dice que esta es una tradición muy grande para Malinalco, acuden comunidades y municipios aledaños, y justo por su importancia y para evitar movilidad es que las autoridades la suspendieron.

A la comunidad se le pidió que durante la realización de la cabalgata no acudieran mujeres ni niños, y aunque su presencia fue mínima, al término de ésta llegó mucha gente, hubo vendedores y había mujeres en el baile.

La cabalgata tradicionalmente empieza el recorrido en el centro, pasa por las calles principales y termina con una comida en el Lienzo Charro, pero esta vez se cambió la ruta: fue a orillas del municipio, se pasó por el Lienzo Charro hasta llegar a la propiedad de una persona.

Este jueves 6 de agosto es la fiesta del Santo Patrono de Malinalco y la cabalgata se hace un día antes como preámbulo a la festividad, además del desfile de mojigangas, y los taxistas llevan la portada de la iglesia adornada con flores.

El día de la fiesta se hace una misa, hay danzantes, y hay banda, pero la Iglesia también informó que la misa solo sería transmitida vía Facebook, que la celebración no sería como en años pasados.

“Sí se me hace una irresponsabilidad, hubo gente de todas la edades. Da impotencia ver esto en plena pandemia y que el presidente municipal se lave las manos y no haga nada, yo creo que para eso se le dio el poder y es muy decepcionante no contar con una persona que vea por el pueblo, bueno, y también es triste que la gente no sea responsable, no se cuide”.

Hay resistencias y crean leyendas urbanas

María Enriqueta Fuentes González, integrante del Observatorio Ciudadano de Malinalco, dice que hay mucha resistencia por parte de la gente sobre la existencia del coronavirus, e incluso inventan muchas cosas, entre ellas que es mentira, que son cuestiones del gobierno y que es para someter a la población.

Muchas personas, cuenta Fuentes González, hacen sus propias leyendas urbanas y dejan su cuidado en manos de Dios. “Yo creo mucho en Dios y él nos ha de proteger”, dice la gente.

Bajo esa información que le llega a la población no obedece las indicaciones de que no hagan fiestas, partidos de futbol, que no se hagan funerales donde haya mucha congregación de personas o celebraciones tradicionales como la cabalgata.

“A pesar de que no se les brindó como en años anteriores la custodia de la Policía Municipal, ni la ambulancia, ellos solos por su propia iniciativa llevaron a cabo la cabalgata”, señala.

Para no crear conflicto con la población de Malinalco no hay una obligatoriedad, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, como en otros municipios del Estado de México.

“En Malinalco no hay tantos casos porque se estuvo resguardando mucho que no entrara turismo, se cerraron los comercios, sin embargo, no sabemos qué va pasar ahora que ya hay reapertura y que ya está llegando el turismo y que la gente justamente no quiere acatar las disposiciones como el distanciamiento, el uso del gel y cubrebocas. Yo creo que vamos a esperar que sí haya un repunte de casos de COVID en Malinalco”, sostuvo Fuentes González en entrevista.

“La gente cree que porque se anunció un cambio a semáforo naranja ya se fue toda la contingencia y ya no hay pandemia ni peligro de nada. Tendremos los resultados en unas semanas”, concluye.

En el municipio de Malinalco cinco personas han muerto de COVID-19 y se han registrado 30 casos positivos.

Hasta el reporte del 5 de agosto, el Estado de México tiene 6 mil 695 defunciones por COVID y 55 mil 389 casos positivos.

Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca son los municipios con más casos de coronavirus.