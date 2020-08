Menos ingresos de lo planeado, la pandemia ya impacta en finanzas públicas

El gobierno federal sumó menos recursos de los que planeó tener para lo que va del año. El reporte de finanzas públicas al segundo trimestre de 2020 muestra que los ingresos disminuyeron y que el país se enfrenta ya a un déficit que, ante la pandemia por Covid-19, está en riesgo de ampliarse.

Según Hacienda, durante el segundo trimestre del 2020 la economía mexicana ya “tocó su punto más bajo” por las medidas de cierre ordenadas por la pandemia de Covid-19, pero economistas ven un panorama distinto.

Ingresos del Gobierno Federal son menores que el año pasado

En el Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2020 se observa que en el periodo de enero a junio, el gobierno federal tuvo un ingreso de 2 millones 622 mil 499 millones de pesos. Esta cifra es menor a la que se obtuvo en el mismo semestre del año pasado que fue de 2 millones 603 mil 006.5 millones de pesos. Lo que representa un déficit de 3.7%.

Raymundo Tenorio, profesor Emérito del Tecnológico de Monterrey, señala que este informe muestra “el resultado del paro económico que tuvimos en este segundo trimestre y que continúa parcialmente”.

Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, reconoce que aunque hay un pequeño aumento en algunos rubros, no se están reuniendo los ingresos que se habían considerado obtener. Es decir, tenemos menos de lo que pensamos.

Para Tenorio “es obvio que el hoyo fiscal, el tamaño del déficit ya previsto para el 2020 se va a ampliar más de lo esperado. “Estamos hablando de cosas bastantes grandes en términos del equilibro de las finanzas públicas”, reitera.

De acuerdo con el especialista “lo que está haciendo el gobierno para no tener tan cuantioso déficit es austeridad”. Reducir el gasto en las dependencias administrativas, y con ello ayudarse de recursos. Muestra de ello es la recuperación de los recursos asignados a fideicomisos sin estructura orgánica, por decreto presidencial.

Además, se tomó el dinero que tomaron del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios.

“Si no hubiera sido por ese dinero que se tomó de los fideicomisos, más lo que quedaba del fondo de estabilización, entonces se hubiera tenido que incrementarse más la deuda”, señala Tenorio. De acuerdo con el economista “la deuda sí se ha incrementado. Si tienes un déficit no hay ninguna otra forma de cubrirlo más que con deuda, no hay otra forma. Y este gobierno sí se ha endeudado”, señala.

“Hoy las finanzas públicas enfrentan una debilidad muy fuerte en ingresos. Muy fuerte debilidad en los ingresos de Pemex, y muestra una fragilidad en el gasto. Con este empecinamiento de no endeudarse, la fragilidad para responder a sus obligaciones va a provocar muchos problemas”, dice Tenorio.

Ante la falta de ingresos ¿Qué está haciendo el Gobierno Federal?

Para la economista Mariana Campos, el escenario financiero de México es preocupante pues “el gobierno no ha podido ingresar el dinero que requería y lo que está pasando es que está gastando menos y hay que revisar en qué áreas y cómo está afectando el cumplimiento de los derechos de los mexicanos”.

En consecuencia el Gobierno Federal ha tenido que compensar sus ingresos ordinarios con ingresos extraordinarios. “Cabe señalar que el año pasado no fue un buen año”, a decir de Mariana Campos.

De acuerdo con la especialista de México Evalúa, cuando tienes menos ingresos de los que habías programado tienes tres opciones y las puedes mezclar: endeudamiento, recortes o apoyos extraordinarios.

“En este caso, el gobierno decidió compensar la falta de ingresos tomando los ahorros que había y también liquidar fideicomisos para tomar los recursos que hay en esa cuentas”.

Pero en este sentido, la especialista señala que desde el año pasado “ya llevamos gastados 400 mil millones de pesos que han venido de ingresos extraordinarios y eso no es sostenible. Es como si vivieras de vender tu carro, cama, y con eso pagaras tu alimentación, pues tienes solo un carro. No puedes vender tus bienes para sobrevivir”, explica.

Para Mariana Campos, “lo más preocupantes es que se están agotando los fondos que nos pueden ayudar en una contingencia y todavía tenemos incertidumbre sobre qué nos va a deparar económicamente y cómo van a comportarse los ingresos del gobierno hasta que esta situación se resuelva. Creo que estamos quedando desprotegidos”, menciona.

Ingresos tributarios disminuyeron por pandemia

Según Hacienda, “los ingresos tributarios aumentaron 0.1% real anual en el primer semestre de 2020, en un entorno económico sumamente complejo”. Hacienda señaló que esto se debe a los cambios que implementó para fortalecer el cumplimiento de los contribuyentes y evitar la evasión fiscal, lo que aumentó la recaudación.

El Impuesto sobre la renta (ISR) pasó de 926 mil 722.9 millones en el primer semestre de 2019, a 967 mil 706.2 millones en el mismo periodo de 2020. Lo que significa un aumento de 1.3%, respecto al primer del año pasado. Pero el Impuesto al valor agregado (IVA) pasó de 477 mil 932.7 millones en 2019, a 489 mil 798.4 millones en este último semestre, lo que significa una disminución de 0.6%. Entonces, mientras la recaudación por ISR aumentó, el IVA bajó.

Para Mariana Campos, “ese crecimiento del 1% en relación al año pasado, no está cubriendo el total de los ingresos que había presupuestado”. Es decir, aunque hubo un aumento, eso no es suficiente para sostener lo que se perdió en otros rubros.

La especialista señala que “lo importante es observar la tendencia, cómo se comportaron estos ingresos a lo largo de los meses. Nosotros observamos que enero y marzo habían ingresos excedentes pero en abril y mayo cayeron terriblemente los ingresos tributarios cayeron 41%. El ingreso tributario, se fue haciendo más chico conforme avanzó el año”, comenta.

Los ingresos tributarios aunque tengan un incremento en relación al año pasado este incremento se debe a que el año pasado tuvo un crecimiento negativo económico. Cuando nos fue bien fue en enero y en marzo cuando todavía no teníamos medidas de contención a la pandemia. En abril se cayó.

De acuerdo con Tenorio, en este periodo “llama la atención que el ISR no haya caído. Esto se debe a que fue puntual el contribuyente en el pago de sus declaraciones complementarias del ISR y del esfuerzo recaudatorio que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

Tenorio reconoce que “en materia de IVA hubo una caída derivado del menor consumo de bienes en el consumo final. Al haber caído las ventas del comercio al mayoreo y al menudeo se paga menos IVA y es obvio que cae”.

Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, coincide: “Es consecuencia de los efectos económicos que está causando la pandemia, si las personas pierden su empleo y pueden comparar menos pues se recauda menos IVA”.

Raymundo Tenorio señala que en los impuestos especiales también hubo una severa caída porque es una parte importante de recaudación de impuestos a través del consumo de gasolina.

Para Tenorio, la disminución del consumo sí es reflejo del COVID-19, al disminuir nuestra estrategia de consumo de entretenimiento, cines, bares, restaurantes, de viajes de líneas aéreas, turismo, todo ese consumo produce IVA. “De no haber sido por el confinamiento hubiéramos tenido la capacidad de IVA esperada”, comenta.

Y en este punto ¿Qué se puede hacer?

Mariana Campos de México Evalúa dice que no tenemos certeza de que “sea el punto más bajo, porque todavía falta mucho tiempo, no tenemos vacuna aprobada y distribuida y hasta que eso no pase, Covid no va a dejar de ser una amenaza”.

La especialista señala que “el gobierno cometió un error grave porque tenía que endeudarse al inicio de la pandemia porque ya sabíamos que la economía iba a estar muy cabizbaja y esto iba a afectar los ingresos”.

De acuerdo con la economista, “valía la pena haberse educado un poco, para atender bien a las personas que acuden al servicio público de salud”. A decir de Mariana Campos, este endeudamiento también podría ser una buena estrategia actualmente.

“El gobierno puede endeudarse para que el consumo no se caiga tanto, generar un especie de plan o concertación nacional para que cuando ya esté controlada la pandemia podamos hacer una reforma fiscal y reponer esa deuda, pero no pasarla tan mal ahorita”, señala.

El objetivo de este endeudamiento según Mariana Campos, también debe ser evitar que mueran empresas, “porque si mueren empresas se mueren contribuyentes, y sobre todo cuidar que vivan las personas y sus derechos antes la pandemia”.

Para Raymundo Tenorio, el Gobierno Federal “no ha tenido la suficiente pericia para saber utilizar las tijeras, donde sí hay que recortar, dónde no, y dónde hay que reordenar gasto”.

Ante esta situación, una opción para el economista es “ suspender temporalmente sus obras, el tren maya, el aeropuerto, la refinería, no pasa nada”. Con esos recursos, se puede implementar un apoyo de desempleo que ayude a que el consumo de bienes y servicio no siga disminuyendo.