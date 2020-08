Piden nueva regulación para producto alternativo de Philip Morris

Philip Morris México llamó al gobierno mexicano a abrir de nuevo el diálogo para determinar una nueva regulación para IQOS, el producto de tabaco de riesgo modificado creado por esta empresa.

Y es que aunque este dispositivo cuenta con la autorización de la agencia reguladora FDA (Food and Drug Administration) para comercializarse en Estados Unidos en México está prohibida su importación.

De acuerdo con la agencia reguladora estadounidense, IQOS representa una mejor alternativa que el cigarro convencional para los adultos que seguirán fumando, por lo que solicitan a las autoridades de nuestro país un diálogo transparente a fin de que sean escuchados sus argumentos y proporcionen la evidencia científica con la que cuentan.

“Si la ciencia ofrece la posibilidad de contar con alternativas que hace 10 años eran imposibles, ¿se imaginan a dónde podemos llegar en 10 años más, si permitimos la innovación y el progreso?” comentó Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

La empresa reconoce que, al igual que las autoridades mexicanas, quieren un mundo libre de humo, por lo que su producto en ves que quemar tabaco lo calienta y ese fue uno de los argumentos por los que la FDA consideró que cambiar completamente de cigarros convencionales a IQOS reduce significativamente la exposición a los químicos tóxicos del humo del cigarro.

De igual forma, la empresa reconoce que quien no fuma no debería comenzar a hacerlo y quien debería dejarlo; sin embargo, también hay que reconocer que millones de personas no van a dejar el cigarro y para ellos IQOS es una alternativa,

Ante este panorama, Philip Morris México reconoce que las decisiones del gobierno deben estar guiadas por la ciencia, por ello solicitan que tomen en cuenta las conclusiones de estudios de terceros independientes, en las que se argumenta que IQOS no es igual a los cigarros tradicionales y a los electrónicos, sino que se trata de una nueva tecnología que requiere una nueva regulación, acorde a sus propios alcances y limitaciones.

Otro argumento de la empresa para solicitar el diálogo al gobierno mexicano es con base en los datos que señalan que el mundo ya existen 14 millones de personas que usan IQOS, de las cuales 10 millones han dejado por completo el cigarro convencional. Esto tiene como consecuencia la reducción a la exposición de químicos tóxicos, una situación a la que podrían acceder los 15 millones de fumadores que hay en México.

“Esta es la propuesta que hace Philip Morris México. Estamos abiertos y dispuestos a dialogar sobre estas ideas, con pleno respeto y con apego a la evidencia científica” puntualizó Dabrowski.