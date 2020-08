Pobladores de Huixcolotla, Puebla, linchan a hombre junto a comandancia

Un grupo de pobladores de San Salvador Huixcolotla, Puebla, lincharon a un hombre, al que acusaron de intentar robarse una camioneta de la Central de Abasto de la zona.

Paramédicos y policías municipales confirmaron la muerte del joven de cerca de 35 años de edad.

Los hechos ocurrieron junto a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Auxiliar de Huixcolotla.

La Fiscalía de Puebla confirmó a Animal Político “el levantamiento de cadáver de un hombre, se investiga el contexto”. Sin embargo, solo expuso que se inició una carpeta de investigación en desarrollo.

De acuerdo con un reporte de e-consulta, el hombre fue retenido y golpeado hasta morir, por lo que una vez que llegaron las autoridades municipales ya no presentaba signos vitales, y los presuntos responsables huyeron.

De 2015 a 2018, al menos 561 personas fueron víctimas de linchamiento en México (121 murieron y 440 personas a fin de cuentas fueron liberadas o rescatadas), de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dado a conocer en mayo de 2019.

Apenas el pasado 9 de agosto, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, un grupo de personas linchó a un hombre al que acusaban de ser un presunto secuestrador.

Se trataba de Marique Tadeo, tenía 35 años, originario de Veracruz, y quien vivía en Tehuacán Puebla, donde laboraba como instalador de cable satelital para empresas como Megacable.

Un día después del asesinato, el gobierno de Puebla señaló que todo parece indicar que no se trataba de un delincuente y que las personas que provocaron el linchamiento ya fueron identificadas.

Al no ser la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la entidad, el gobernador llamó a la población a no dejarse llevar por sus emociones, ya que un linchamiento no es justicia, sino se trata de “personas que actúan bajo un estado de emoción de mala fe”.

Con información de Itzel Valencia