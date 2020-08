La UIF aún no investiga cuentas de Videgaray por el caso Lozoya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento, la Unidad de inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, no investiga las cuentas del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ni las de los implicados en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En su conferencia matutina desde Torreón, Cohauila, el mandatario señaló que la decisión de investigar a los personajes involucrados en este caso corresponde solo a la Fiscalía General de la República.

“No he hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo información que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero que es lo que ve la Unidad de Inteligencia Financiera. No existe, creo que es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos eso sí que no tarde mucho”, refirió.

Agregó que la FGR está realizando la investigación como lo exige la ley y dijo confiar plenamente en el trabajo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El presidente acotó que la investigación debe realizarse “sin venganza, sin fabricar delitos, con pruebas y con rectitud”.

“Seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar, se tiene que probar lo que se denuncia, no se puede culpar sea nadie sin pruebas y en su momento en su momento la Fiscalía va a informar y enviar este proceso al poder judicial como corresponde”, añadió.

Hace unos días, Luis Videgaray aseguró que los señalamientos que hizo Emilio Lozoya en su contra son “falsas”, “absurdas, inconsistentes y temerarias”, además destacó “su mala relación personal” desde que ambos eran parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

En su declaración ante la FGR, Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y Videgaray de desvío de recursos y de recibir dinero de la empresa Odebrecht para la campaña electoral de 2012.

Sin embargo, el también excanciller dijo que las acusaciones de Lozoya “son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos”.