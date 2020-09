AMLO lee en la mañanera sus 100 compromisos, asegura que tiene 98 cumplidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha cumplido al menos 98 de los 100 compromisos hechos el día de su elección en 2018.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario leyó uno a uno los 100 compromisos detallando su estatus.

De las 100 promesas, según el presidente, solo dos se encuentran “en proceso” pero aseguró que se van a cumplir.

Los compromisos pendientes son: la cancelación de fideicomisos, que está a espera de su aprobación, y la investigación del caso Ayotzinapa.

Otros temas que aparecen “en proceso” pero que el presidente dio como cumplidos pues dijo que ya se está trabajando en ellos son:

La transferencia a comunidades indígenas de impuestos cobrados a las empresas por la extracción de minerales.

La descentralización del Gobierno Federal para mudar las secretarías al interior del país.

El impulso al desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables.

Entre las acciones cumplidas, el presidente destacó la entrega directa de apoyos; el impulso a la Salud a pesar de la pandemia; la reducción de sueldos en los altos funcionarios; el aumento a las pensiones; los apoyos a ciertos sectores como a las personas con discapacidad; el no aumento al precio de la gasolina; la lucha contra la corrupción; la rifa del avión, y el respeto a la libertad de expresión.

El presidente señaló que también está llevando a cabo otras acciones que no estaban en su lista de los 100 compromisos.

“Vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo (…) a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información, no de todos, pero sí de la mayoría ya vimos como nos tratan nunca habían atacado tanto a un presidente y sin embargo vamos avanzando”, refirió.

Insistió en que los medios de comunicación han atacado de más a su gobierno y resaltó que, a pesar de las críticas, “en las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México nos está respaldando”.

Habló de la importancia que han tenido las redes sociales para ayudar a informar sobre l0s avances de su gobierno y criticó a ciertos medios y a “los intelectuales orgánicos” por no tener comunicación directa con la gente y desconocer la realidad del país.

“(Ahora) México es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, en donde ya no se permite y tolera la corrupción, un país donde el presupuesto se destina a los más pobres, un país donde se gobierna para todos, donde el gobierno no está secuestrado, es un país en donde se está atendiendo al pueblo”, añadió.

El documento de los 100 compromisos puede consultarse aquí.