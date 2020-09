AMLO pedirá consulta sobre expresidentes si no reúnen las firmas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a la Cámara de Diputados la realización de una consulta para preguntar si se debe o no enjuiciar a expresidentes si los ciudadanos no logran reunir las firmas necesarias para hacer la petición.

“Si no se llega al número de firmas, porque falta muy poco (tiempo) yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos o alcanzan a reunir las firmas. Va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito correspondiente”, dijo el mandatario este lunes en su conferencia.

Para presentar la petición ciudadana ante la Cámara de Diputados se deben reunir las firmas del 2% de los ciudadanos registrados en la lista nominal del INE, que en su última actualización reportó tener más de 90 millones de ciudadanos registrados.

Por lo que se requiere juntar más de un millón 800 mil firmas.

El plazo para presentar la solicitud vence este 15 de septiembre.

López Obrador dijo que se debe modificar la ley de consulta popular pues no es posible que se pueda solicitar solo cuando hay elecciones.

“El pueblo tiene en todo momento el derecho a modificar, a cambiar la forma de su gobierno. Tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas porque ahora se requieren como un millón 600 mil”.

De acuerdo a la ley de consulta popular, luego de la petición formal a la Cámara de Diputados para realizar la consulta, la Suprema Corte debe resolver si el asunto es constitucional y que la pregunta que se haga no sea tendenciosa.

Si la Corte resuelve que es inconstitucional, la consulta no se realizará.