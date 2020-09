AMLO se suma a Sheinbaum: 'hay intereses e infiltrados en marchas feministas'

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la transparencia de los grupos feministas pues se “mezclan demandas justas con intereses de grupos” e infiltrados, con lo que se busca detener los cambios, dijo este martes en su conferencia en relación a la marcha de colectivas feministas que piden la despenalización del aborto y el freno a la violencia de género.

El mandatario señaló que respeta la libre manifestación de las ideas y que su gobierno va a garantizar el derecho que se tienen a luchar por causas justas pero que no hay que caer en provocaciones.

Lee: Sheinbaum asegura que policía solo contuvo a feministas; había un grupo muy violento, dice

“No hay que caer en provocaciones porque estamos llevando a cabo una transformación, entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos. Ayer, Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración de gente que está interesada en perjudicarnos, ¿por qué? porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando entonces hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación”, dijo el mandatario.

Pidió a las mujeres que protestan que lo hagan de manera pacífica.

“No tienen ni siquiera por qué encapucharse, porque no somos represores. […]

Sus familiares, si se dan cuenta, estoy seguro de que no lo ven bien. Y claro que la gente no lo ve bien. Al principio cuando no se sabía bien qué estaba detrás, pues con mucha razón la gente decía, sobre todo mujeres, que no estábamos nosotros actuando bien, que porqué yo decía que había manipulación. Y ahora poco a poco ha ido quedando claro que así como se está defendiendo una causa justa hay un propósito de otro tipo”, explicó.

Este lunes, mujeres y colectivas feministas se manifestaron en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Iniciaron su marcha en el monumento a la Revolución, pero unos metros más adelante, en el cruce de Avenida Juárez y Balderas los policias – que superaban en número a las manifestantes – las encapsularon por más de dos horas y no les permitieron seguir hasta la Antimonumenta, ni al Zócalo.

Las mujeres lanzaron bombas molotov y otros objetos a los policías que respondieron con gas de extintor. El saldo fue de 56 personas resultaron lesionadas: 43 policías y 13 civiles.

Lee: Descalificaciones, represión, violencia: así fue la jornada por la despenalización del aborto en la CDMX

López Obrador agregó que si la policía usara la fuerza para detener a los manifestantes violentos, esa acción se convertiría en la nota principal de todos los medios y se les acusaría de represión.

“Serenidad y paciencia, no caer en provocación. Yo estoy recorriendo el país y la mayoría de la gente está satisfecha está contenta con el gobierno, no hay repudio al gobierno, hay una minoría que está inconforme, eso es legítimo, porque aspiramos a vivir en una democracia no en una dictadura y no puede haber pensamiento único”.

Destacó el trabajo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para contener las manifestaciones y “no caer en provocaciones porque eso es lo que buscan”.

“Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, no han pasado a mayores, ha actuado con mucha responsabilidad mucha prudencia en el gobierno de la Ciudad de México, y nuestro exhorto a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica sin violencia”.