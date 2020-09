¿Planeas salir? Google Maps te dará datos de casos de COVID-19

Google anunció una nueva herramienta, a través de su aplicación en Google Maps, en la cual dará a conocer datos sobre casos de COVID-19 a usuarios que utilizan la plataforma.

El buscador de internet más utilizado en el mundo aseguró que el lanzamiento de esta herramienta busca ayudar a tomar decisiones informadas sobre los lugares y actividades a realizar, y así evitar aglomeraciones en zonas críticas debido al virus.

Esto, debido a que más de mil millones de personas recurren a Google Maps para consultar información, según la empresa.

Para activar el mapeo de información, al abrir la aplicación hay que ir a la opción de capas en la esquina superior derecha, donde aparecerá el filtro “COVID-19”.

To help you navigate the world safely, you’ll start seeing information about new COVID cases in an area with data from sources like @nytimes, @JohnsHopkins, & @Wikipedia in a new layer on Maps.

Rolling out on iOS & Android, with more ways to stay up-to-date coming soon. 👍 pic.twitter.com/iWB02T0aAB

— Google Maps (@googlemaps) September 23, 2020