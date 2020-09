Lanzan huevos a Noroña en Hidalgo; responsabiliza a gobernador

El diputado por el Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña fue atacado con huevos en un mitin en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

“Fuera Noroña, no te queremos aquí”, dijo una persona, según la transmisión en vivo compartida por el legislador. Momentos después, se observan los huevos lanzados hacia la mesa donde estaba.

El momento del ataque se puede apreciar a partir del minuto 12:35 del video.

Singuilucan Hidalgo27 de septiembre de 2020Gerardo Fernandez Noroña con la candidata Ana Luz Arista Posted by Gerardo Fernández Noroña on Sunday, September 27, 2020

Los asistentes al mitin de apoyo a la candidata Ana Luz Arista se acercaron a las personas, pero Fernández Noroña pidió que evitaran confrontarlos.

“No los agredan, no los agredan, no los agredan, no caigan en la provocación”, comentó y dijo que era el segundo evento en que era atacado con el objetivo de disolver la reunión. “Venían tan aterrados que no acertaron uno”, afirmó.

Fernández Noroña dijo que se trataba de una técnica priista y que el gobernador del estado, Omar Fayad, “está detrás de las agresiones y provocaciones a nuestras reuniones”.

En su cuenta de Twitter, afirmó que hay dos personas detenidas.

El domingo pasado, en un evento en Huichapan, Hidalgo, el diputado del PT también fue atacado con huevos y jitomates. Entonces, Fernández Noroña acusó a Emeterio Moreno Magos, del Partido Verde Ecologista de México, de organizar el ataque.