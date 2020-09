Tras protesta, padres de niños con cáncer llegan a acuerdos con IMSS

Madres de familia acompañadas de algunos familiares de niños con cáncer cerraron este jueves desde las 10 de la mañana el Circuito Interior a la altura del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, en demanda de quimioterapias y medicamentos para los menores.

Seis mujeres acompañadas de Israel Rivas, quien ha encabezado manifestaciones antes denunciando el desabasto, se quejaron de falta de fármacos para sus hijos.

Esperanza Zaragoza, una de las manifestantes, aseguró que acababan de suministrarle la quimioterapia a su hija, pero que se manifestaban por todos los niños sin medicamentos, aunque no pudo precisar cuántos están en ese caso ni qué fármacos les faltan.

Mary Vargas, mamá de una adolescente de 15 años y quien también se sumó al cierre del Circuito, relató que su hija concluyó ayer miércoles su tratamiento con radiación, aunque aseguró que tuvo que tener una sesión más porque los retrasos en la aplicación de los fármacos, que dijo, ha habido en los últimos meses, afectaron y prolongaron el tratamiento, que ahora tendrá que continuar con 60 quimios.

Aquilina Santos, otra de las mamás que se manifestaron, contó que su hija, de 13 años, llegó a La Raza con un cáncer de ovario con metástasis en pulmón y ganglios. “Me dijeron que le iban a dar tratamiento para no dejarla así, pero que ya estaba muy avanzado el cáncer. A ella no le ha faltado quimio pero no le ponen el medicamento que le mandó el oncólogo, Cisplatino, sino carboplatino. Yo no digo que eso le haga mal, no lo sé, pero mi protesta es por eso”.

Zenaida Ramírez dijo, por su parte, que su hijo de dos años y con leucemia linfoblástica aguda nunca se ha quedado sin quimioterapia, pero a veces se retrasa unos días o una semana. Aunque le preocupa que su hijo tenga una recaída aseguró que los médicos le han dicho que no hay riesgo si su tratamiento se difiere una semana.

Diana Laura Jiménez Flores relató a Animal Político un caso muy parecido: por el momento a su hija, de cuatro años y con leucemia linfoblástica aguda, no le ha faltado medicamento. Dice que hace como un mes y en otras ocasiones se retrasó una semana, pero no se ha quedado sin quimioterapia.

Las madres mantuvieron el bloqueo en Circuito rumbo al norte mientras otro grupo de padres sostenía una reunión con Zoe Robledo, director del IMSS en las oficinas centrales del instituto.

También están en la reunión David Razú, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; los médicos Efraín Arizmendi, titular de la Coordinador de las Unidades Médicas de Alta Especialidad y Guillermo Careaga, director del Hospital General de La Raza.

A la 1 de la tarde decidieron bloquear Circuito rumbo al sur, por la tardanza de la reunión y la falta de respuesta.

Logran acuerdos

Después de más de tres horas de reunión, autoridades y padres acordaron la realización de un censo para tener un padrón de los niños y niñas que reciben tratamiento para el cáncer en el IMSS, así como desarrollar una plataforma pública en internet en la que se podrá monitorear la entrega de los medicamentos a los pacientes.

También acordaron tener mesas de diálogo semanales que se realizarán los jueves a las 18:00 horas, para atender y resolver casos puntuales, así como ver el avance de los acuerdos y la reactivación de los transplantes de médula ósea que estaban en pausa por la epidemia de Covid-19.

Por su parte, en un comunicado, el IMSS agregó que “se reconocieron dos casos donde ha habido fallas y se establecieron compromisos para generar un método de trabajo a fin de resolverlos”.

Otro de los acuerdos, según el Instituto, fue que “en caso de que el familiar responsable solicite el protocolo de tratamiento, este será otorgado por el médico tratante y la misma condición tendrá en caso de cambio de protocolo”.