Rector y decanos defienden permanencia de Luis Videgaray en el MIT

El rector del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT, por sus siglas en inglés), así como dos decanos de la institución señalaron este jueves que Luis Videgaray es un colaborador valioso y continúa siendo miembro de su comunidad.

A través de una carta publicada en The Tech, periódico del centro educativo, Martin A. Schmidt y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher expresaron que Videgaray “ha sido un colaborador valioso tanto en Sloan como en el Schwarzman College of Computing, donde es parte de los esfuerzos del MIT para crear una colaboración global en la política de IA (inteligencia artificial)”.

“Su comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y otros medios de la comunidad”, indicaron.

Explicaron que el excanciller “ha proporcionado actualizaciones periódicas y directas a los profesores y líderes administrativos del MIT sobre las diversas revisiones legales que se están llevando a cabo con respecto a la pasada administración presidencial de México, en la que se desempeñó, y el MIT está monitoreando la situación de cerca”.

Por ello, aseveraron que sigue siendo un miembro bienvenido en la comunidad del Instituto.

La carta del rector y los decanos se publicó luego de que un grupo de exalumnos del MIT exigió la destitución de Videgaray Caso por supuestamente estar involucrado en casos de corrupción en México, como el de Odebrecht.

“El MIT vio como un valor agregado la carrera política de Videgaray al contratarlo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no solo involucran a su figura sino también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas”, expusieron en una carta abierta publicada en The Tech.

El exfuncionario se integró en julio de 2019 a la plantilla de MIT como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del Instituto.

También fue nombrado Director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo, de acuerdo con el rotativo estudiantil.