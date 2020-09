Sedatu hace aclaración sobre el bosque de Coatepec, Veracruz

Estimado Daniel,

Sobre la nota que hoy publican en el portal de Animal Político, quisiera hacer una aclaración.

Se ofreció una entrevista el viernes 4 de septiembre sobre el tema. En ella, la Directora General de la Propiedad Rural de Sedatu precisó información que creemos no se refleja en la nota publicada el día hoy. Por el contrario, dejaría ver un sesgo en el que Sedatu beneficia a particulares sobre el predio en cuestión. Lo cual es absolutamente falso.

La nota se titula “Pese a denuncia de dueños, Sedatu analiza regularizar predios a invasores del bosque de Coatepec”

Precisamos que:

– Hasta ahora, ninguna parte ha acreditado legalmente ser dueño de los terrenos. Este asunto es parte del procedimiento que se lleva a cabo. No se puede asumir que alguien es dueño del predio, ni mucho menos que Sedatu reconoce la propiedad sin haber hecho el proceso correcto.

– No analizamos “regularizar predios a invasores”. Se está en proceso de llevar a cabo el deslinde, lo que es facultad de la Sedatu. El objetivo es conocer la condición del predio y actuar conforme a derecho, sea propiedad privada, social o de la nación.

– Sobre el tema del desalojo, es un asunto judicial y lo deben resolver las autoridades competentes. La Sedatu realiza un procedimiento para saber el estatus legal del predio.

– La Sedatu no pone en duda la autenticidad o falsedad de documentos; pues no es algo que motive el proceso que se lleva a cabo. Precisamente se investiga para definir el estatus del terreno. Este proceso lo puede solicitar cualquier ciudadano. De comprobarse que es propiedad privada, se respetará, como siempre se ha hecho.

– No pedimos que no se señale de invasores a las personas que se encuentran en la zona, simplemente no nos corresponde a nosotros utilizar adjetivos. Si son responsables de algún delito, las autoridades judiciales deben emitir sentencia, lo que todavía no se ha hecho. En tanto sucede, se tiene derecho a la presunción de inocencia, y a que la Sedatu responda la petición de los solicitantes.

Como se recalcó en diversas ocasiones durante la entrevista. La Sedatu está realizando el tramite administrativo, y ha abierto los canales para los interesados, que permitirá conocer la condición jurídica del predio.

Todos los procesos que se siguen se hacen conforme a derecho, salvaguardando el interés nacional, respetando la propiedad social y privada, y protegiendo los predios de alto valor ambiental, si fuera el caso.

Se envía audio de la entrevista, en la que se hace hincapié en el proceso que sigue la Sedatu en estos casos https://drive.google.com/file/ d/16XavalR-o9kPap0y1J1_ EpGeRHKWD-V9/view?usp=sharing

Solicitamos respetuosamente que esta aclaración pueda ser considerada por el medio que dirige, para que su audiencia pueda conocer toda la verdad.