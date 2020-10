Alfaro dice que hará consulta para saber si Jalisco sale del pacto federal

El gobernador Enrique Alfaro, anunció que iniciará el proceso para que se realice una consulta en la que se pregunte a ciudadanos de Jalisco si quieren que el estado permanezca en el pacto federal.

“En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos, para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación”, dijo Alfaro a medios de comunicación.

Señaló que el presidente ha dicho que se debe preguntar a la gente, y dijo que comparte su opinión, por lo que “vamos a consultar a los ciudadanos si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los de hoy”.

Acerca de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con los gobernadores de la Alianza Federal por “cuidar la investidura”, Alfaro expresó que reunirse con ellos “no le quita nada, no lo hace menos presidente”.

“Me parece que negarse al diálogo republicano, eso si lastima la investidura presidencial”, sentenció.

Este lunes, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista -entre los que se encuentra Enrique Alfaro- fijaron su postura en contra de las acciones emprendidas recientemente por el gobierno federal.

En un pronunciamiento, los gobernadores reclamaron los recortes hechos al presupuesto federal, la extinción de los 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por COVID-19.

“Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el Gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. Como Estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece”, señalaron en el texto.

En respuesta, durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal.

El mandatario dijo que la postura de los gobernadores opositores, además de afectar a su administración, tiene fines electorales porque piensan que así conseguirán votos en el proceso de 2021.

“Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investiduras (…) no sé que estén viendo, que estén sintiendo, andan muy nerviosos pero no solo ellos sino el Frena 1, el Frena 2, los medios (…) están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, refirió.