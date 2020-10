Congreso gasta 14 mdp en pruebas COVID; van 479 casos y 28 muertes

A lo largo de la pandemia, las dos Cámaras del Congreso han erogado alrededor de 14 millones 430 mil pesos de recursos públicos en la aplicación de pruebas, tanto rápidas como PCR, para la detección de COVID-19 entre legisladores y personal que labora en los recintos legislativos.

Pese al gasto y el esfuerzo por mantener el virus a raya, ha habido al menos 479 contagios de diputados, senadores, funcionarios administrativos y empleados desde que comenzó la pandemia (182 en el Senado y 297 en San Lázaro). También se han reportado 28 fallecimientos: un diputado, un senador y 26 trabajadores.

Tan solo este 28 de octubre, cinco legisladores -las senadoras Josefina Vázquez Mora y Claudia Anaya, el senador Daniel Gutiérrez Castorena y los diputados Arturo Escobar y Luis Alegre- dieron a conocer que contrajeron la enfermedad. Junto con ellos, 44 trabajadores de ambas Cámaras recibieron ayer un resultado positivo a COVID. Esto significa que, en un día, se sumaron a la estadística 49 contagios.

Pese a la celeridad de los contagios, las autoridades administrativas de ambas Cámaras aseguran que los recintos legislativos no son “focos de infección”, sino que las personas adquieren el virus en el exterior, pues mientras los legisladores viajan a sus estados y distritos, los trabajadores recorren trayectos a sus casas.

La Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, confirmó a Animal Político que, hasta el pasado martes 27 de octubre, se han aplicado 11 mil 742 pruebas PCR (exudado nasal) con un costo de 11 millones 668 mil pesos.

Trabajadores de San Lázaro consultados señalaron que, desde los últimos días de junio, las pruebas se aplican cada fin de semana.

Las pruebas son realizadas por la asociación Salud Digna y costaron entre 950 y 1 mil 300 pesos cada una.

En el caso del Senado, se han aplicado pruebas rápidas desde hace un mes, y pruebas PCR a partir de este lunes.

Hasta la semana pasada, se reportó un gasto de 1 millón 635 mil pesos en la aplicación de 2 mil 330 pruebas rápidas, según dio a conocer Reforma con base en una tarjeta informativa.

De ese total de tests realizados, 160 personas, desde legisladores hasta asesores y trabajadores, resultaron positivos al nuevo coronavirus, de acuerdo con información de la propia Cámara alta. Hasta la semana pasada, al menos 5 trabajadores sindicalizados habían fallecido por la enfermedad.

Además de las pruebas rápidas, el lunes comenzó la aplicación de pruebas PCR a legisladores y trabajadores administrativos, tras la detección de contagios en la Antigua Sede de Xicoténcatl, donde, encerrados, el 20 de octubre los senadores sostuvieron una sesión de más de 12 horas en la que se consumó la extinción de los fideicomisos.

Entre el 26 y 27 de octubre se aplicaron 805 pruebas de este tipo con los Laboratorios Diagnomol S.A. de C.V, de las cuales, 22 resultaron positivas, con lo que el número de contagios en el Senado sumaron, en total, 182.

El Secretario Administrativo de la Cámara alta, Mauricio Farah, confirmó a este medio que cada prueba PCR tuvo un costo unitario de 1 mil 400 pesos, lo que arroja un costo global de 1 millón 127 mil pesos.

Contagios y muertes en el Congreso

Hasta el momento, al menos 14 senadores han dado positivo a COVID; uno de ellos, el morenista Joel Molina, falleció el sábado pasado, tras contraer la enfermedad en la sesión maratónica de Xicoténcatl.

El coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, informó que, de las 805 pruebas PCR aplicadas el lunes y el martes, 22 resultaron positivas, tres correspondientes a senadoras y senadores -Josefina Vázquez Mota (PAN), Claudia Anaya (PRI) y Daniel Gutiérrez Castorena (Morena)-, y el resto, 19, a trabajadores.

En las últimas tres semanas adquirieron el virus las y los senadores Verónica Delgadillo, José Alberto Galarza, Índira Rosales, Guadalupe Saldaña y Alejandro Armenta. Entre abril y septiembre enfermaron Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Navarro, Nestora Salgado, Jorge Carlos Ramírez Marín y Rubén Rocha.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la Secretaria General, Graciela Báez, informó a Animal Político que, hasta ayer, se tenía el reporte de 297 personas contagiadas desde marzo, de las cuales, al menos 69 son diputados y 228 funcionarios y trabajadores.

Este 28 de octubre, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, y el morenista Luis Alegre, dieron a conocer que estaban entre los legisladores que resultaron positivos a COVID.

Por su parte, el martes, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, informó que, a lo largo de la epidemia, 22 personas han muerto a causa de la enfermedad, entre legisladores y trabajadores administrativos; uno de los fallecidos fue el diputado Miguel Ancudo González, del PES.

“Contagios vienen de fuera”

A pesar de los contagios registrados, el Secretario Administrativo de la Cámara Alta, Mauricio Farah, subrayó que el recinto legislativo no es un “centro de infección”, pues se han implementado medidas sanitarias para cortar las cadenas de contagio.

En entrevista, el funcionario definió como “un éxito” la aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura, la exigencia de cubrebocas y caretas, así como la sanitización de las oficinas y el uso de tapetes desinfectantes.

Farah sostuvo que, con la aplicación de pruebas rápidas, se logró la identificación de 170 casos sospechosos a los que se les solicitó aislamiento; además, agregó, la enfermedad no es adquirida por contagios en el Senado, sino fuera de él.

“El Senado de la República no ha sido un foco de contagios, me atrevo a asegurarlo de manera contundente; hemos tenido gente, tanto legisladores como trabajadores, que se han contagiado, pero no aquí adentro”, afirmó.

“Quien ha estado contagiado, estoy seguro que llega contagiado al Senado, pero aquí, con todas las medidas que tenemos (…) a pesar de que tenemos un gran número de trabajadores, no hemos tenido ningún foco de contagio”.

Por su parte, la Secretaria General de la Cámara de Diputados, afirmó que los contagios en el recinto están bajo control, y observó que la proporción de trabajadores enfermos (228 de un universo de casi 7 mil personas) es considerablemente bajo.

“Al momento, la tasa de incidencia, el número de contagios con relación al número de personas que se aplican la prueba, ha variado, pero siempre se ha mantenido alrededor del 2%, solamente el 2% de las personas que están viniendo a la Cámara a aplicarse las pruebas resultan contagiadas; ese porcentaje en sí mismo es bajo”, comentó.

La funcionaria también consideró que San Lázaro no es un foco de infección, sino que quienes enferman adquieren el virus fuera de las instalaciones.

“Muchas de estas personas que se han contagiado, se han contagiado fuera de la Cámara, no aquí dentro; de hecho, el 95% se han contagiado fuera, porque allá pasan la mayor parte del tiempo, es la verdad”, precisó.

“Nos ha ayudado mucho lo de las pruebas, porque nos ayudan a detectar quiénes están contagiados y en ese momento aislarlos y seguir el protocolo, que es preguntarles con quién estuvieron en contacto, y a esas personas avisarles para que a su vez estén pendientes de las reacciones que tienen y también se aíslen hasta que pasen cierto número de días”.