Corte atrae caso de niña con discapacidad discriminada en escuela

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el caso de Elvia, una niña de 10 años con discapacidad que demandó a su escuela en Yucatán por discriminación, esto al no adecuar un salón para ella.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Corte resolvió atraer el caso, para definir si las autoridades de Yucatán violaron o no sus derechos.

Leer más: Niña con problemas de movilidad demanda a escuela en Yucatán por no adecuar un salón para ella

La menor de edad es una persona de talla baja con dificultades de movilidad. Vive con hipocondroplasia y genu varu: los huesos de su cuerpo que deberían ser largos son cortos y gruesos, además tienen fisuras; presenta también desviación de columna y cadera y sus piernas están arqueadas.

De acuerdo con Kalycho Escoffié, defensor de derechos humanos y quien también forma parte del equipo legal de Elvia, este caso podría dejar precedentes en materia de discapacidad e instalaciones educativas, pues también “es la primera vez que la Suprema Corte analizará un caso de discriminación hacia una persona de talla baja”, señaló.

En septiembre de 2019, Elvia presentó una demanda de amparo en contra de la primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” por negarse a trasladar su grupo a planta baja, debido a que los médicos le habían indicado que no debía subir escaleras para evitar daños irreparables a su salud.

A pesar de las solicitudes de Elvia y su madre, el director de la Escuela, Jorge Gamboa Escalante, así como el personal de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) se negaron a adoptar ajustes, minimizando la situación e incluso limitándose a ofrecerle repetir un año que ya había cursado para acudir a clases en la planta baja.

Al admitir la demanda, registrada en el expediente 1305/2019, la juez cuarto de distrito en Yucatán ordenó a la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” adoptar “las medidas pertinentes para la salud” de Elvia, y así evitar que durante la tramitación del juicio tenga mayor afectación por subir y bajar las escaleras.

Jorge Gamboa Escalante recibió la notificación en septiembre de 2019, justo durante una visita del alcalde Renán Becerra Concha, por ser este centro educativo parte del programa de escuelas seguras en el que se promueve la sana convivencia, el respeto y los valores de civilidad entre el alumnado.

Sin embargo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán se negó a acatar la sentencia y presentó un recurso de revisión, argumentando que no se había discriminado a Elvia y que se había instalado rampas en la escuela.

“Elvia no usa silla de ruedas por lo que no tiene relación con su problema, además de que eso no cambia el hecho de que debe subir varios escalones para llegar hasta su escuela”, señaló Ángeles Cruz Rosel, una de las abogadas del caso. “No podemos asumir que todas las personas con discapacidad son iguales y que solo con rampas se resuelve el problema, ya que Elvia sí puede caminar con cuidado, pero lo que no puede es subir escaleras”.