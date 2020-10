Durazo renuncia a Seguridad para ir por gubernatura de Sonora

Alfonso Durazo formalizó su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para estar en posibilidad de competir por la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora, su estado natal.

Estaba programado que Durazo compareciera mañana ante los legisladores; sin embargo, el ahora exfuncionario comunicó al Senado que no atendería la cita debido a que ya no es Secretario, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“El tema de Alfonso Durazo, que tenía comparecencia mañana, nos ha comunicado ya formalmente que no es Secretario, que ya presentó su renuncia, y que está en espera de que el Presidente (López Obrador) nombre su sustituto; por tanto, al no ser Secretario, no tiene sentido que sea quien comparezca. ¿Quién va a comparecer? El nuevo Secretario”, indicó Monreal en conferencia de prensa.

Lee:Durazo confirma su renuncia para buscar gubernatura de Sonora; reconoce alza en feminicidios y delitos del crimen organizado

El también coordinador de los senadores morenistas dijo que, hasta que el Presidente nombre al sustituto en la SSPC, se programará una nueva fecha para que éste comparezca en la Cámara alta.

“Vamos a citar el nuevo Secretario, porque además nos compete parte de su ratificación y de los planes que tiene para enfrentar la inseguridad, pero ya es oficial que no estará el Secretario de Seguridad (mañana), simple y sencillamente porque (Durazo) ya presentó su renuncia a la Secretaría”, agregó.

#LoÚltimo | Alfonso Durazo presentó formalmente su renuncia como titular de la SSPC. Es el primer integrante del gabinete de AMLO que va por una candidatura. pic.twitter.com/2pdTvpxBX7 — Animal Político (@Pajaropolitico) October 27, 2020

Hoy, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) notificó a la Mesa Directiva, mediante el oficio JCP/ST/LXIV/904/20, que la comparecencia debía ser pospuesta en virtud de que Durazo presentó su renuncia a la SSPC “para atender otros asuntos”.