Ebrard se descarta por el momento como aspirante presidencial para 2024

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se descartó por el momento como aspirante para las elecciones presidenciales de 2024, pues dijo estar enfocado en sus responsabilidades como canciller.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Ebrard pidió que su mente no está en esa contienda pues ahora hay temas más importantes que atender como la pandemia por COVID.

“A mi por favor sáquenme de esa competencia, no tengo ningún interés ahorita, en 2020, de estar pensando en el 2024 quien podría pensar en eso, simple y llanamente lo que tenemos que hacer ahorita, tenemos enfrente a una pandemia, tenemos enfrente el problema económico”, señaló.

El canciller dijo que es un hombre leal al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que me pongan a mi fuera de eso yo estoy en mi trabajo (…) no estoy aquí por un hueso, no estoy aquí por un lucimiento, estoy aquí porque quiero participar en algo que valga la pena y ya, y eso que vale la pena es transformar el país”, refirió.

Durante la actual gestión, Marcelo Ebrard ha sido uno de los funcionarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una estrecha relación desde el año 2000.

Entre los logros más importantes de la SRE con Marcelo Ebrard al frente se encuentran la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de negociar y firmar los contratos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19.

Con información de Carmen Aristegui.