Cárcel y multas: las medidas en Nuevo León por repunte de COVID

Autoridades de Salud de Nuevo León anunciaron el endurecimiento de medidas en la entidad para combatir el repunte de casos de COVID-19.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, confirmó que a partir del las autoridades podrán multar, sancionar, e incluso arrestar a quienes no porten cubrebocas en la vía pública.

Leer más: Jalisco activa ‘botón de emergencia’: estos son horarios y actividades cerradas a partir del viernes

La sanción podrá ser administrativa, con trabajo comunitario, o de 36 horas de arresto, de acuerdo con el secretario estatal.

“Nos preocupa lo que está sucediendo, hay muchas reuniones y actividades sociales porque muchas personas piensan que no existe el virus y están sin medidas y es por eso que decidimos multar y sancionar. A partir del 1º de noviembre se multará con 20 mil a 100 mil pesos por incumplir con las medidas y también una sanción administrativa o arresto domiciliario por 36 horas para quien no use cubrebocas en la vía pública”, dijo de la O Cavazos a la periodista Denise Maerker en el programa Atando Cabos, de Grupo Fórmula.

Expuso que en acuerdo con las policías municipales y estatales, se podrán incluso suspender eventos masivos.

Entérate: Tres hospitales de Chihuahua están al 100% y 7 más por arriba del 80% por COVID

En cuanto al nivel de riesgo por COVID-19, el secretario de Salud dijo que en Nuevo León “nos vemos en rojo, rojo intenso”, pese a que la Federación ubica al estado en color naranja.

Hasta este 28 de octubre, Nuevo León reportó 4,484 muertes por COVID-19,y un acumulado de 80 mil 165 casos confirmados, desde el inicio de la epidemia.

Te presentamos los casos totales en el Estado de Nuevo León hasta el día de hoy.

¡Mantente informado!

#GobiernoDeNuevoLeón Publicado por Gobierno del Estado de Nuevo León en Miércoles, 28 de octubre de 2020