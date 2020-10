Investigan desaparición de Karla, Kenia y Dafne, mujeres trans en Jalisco

Tres mujeres transgénero desaparecieron el mismo día en Jalisco, en dos hechos distintos, por lo que autoridades del estado tratan de dar con su localización.

Se trata de Karla García Duarte, de 22 años; Kenia Duarte Pérez, de 20; y Dafne Anahí Vázquez Benítez, de 26, quienes fueron vistas por última vez el pasado 18 de septiembre.

Karla y Kenia son amigas y la última vez que se les vio fueron a una fiesta en la colonia Mirador Escondido, del municipio de Zapopan, de acuerdo con familiares..

Ana Lucía Duarte Arellano, madre de Kenia, aseguró que su hija le dijo que iría a una fiesta, pero tras una semana de no saber de ella decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía de Jalisco,

“Ella me comentó que iba a una fiesta con Karla, pero no me dijo dónde ni con quién, la última vez que la vieron fue a las 11:15 en la misma colonia, de ahí ya no se supo nada de ellas dos”, dijo la madre en entrevista con Zona Docs.

Aunque sostiene que ambas estaban juntas previo a la desaparición, el Protocolo Alba de Jalisco publicó que Karla se hallaba en la colonia Vista Hermosa, en el mismo municipio de Zapopan.

#ProtocoloAlbaJal solicita tu apoyo para la búsqueda y pronta localización de KARLA GARCÍA DUARTE, de 22 años de edad. Si tienes alguna información comunícate al 911 o al 3837-6000 ext. 16145, 16146 y 16149. Publicado por Protocolo Alba Jalisco en Miércoles, 30 de septiembre de 2020

Lo que se sabe de Dafne es que salió de su casa en la colonia La Azucena, del municipio de El Salto, cerca de las 10 de la noche pero ya no volvió.

#ProtocoloAlbaJal solicita tu apoyo para la búsqueda y pronta localización de DAFNE ANAHÍ VÁZQUEZ BENITEZ, de 26 años de… Publicado por Protocolo Alba Jalisco en Jueves, 1 de octubre de 2020

Hasta la tarde de este 7 de octubre, la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cueva, confirmó que se investiga la desaparición de las mujeres, sin ofrecer mayor información.

“Hemos realizado todas las acciones inmediatas para la localización de ellos y para la investigación de las circunstancias en las desaparecieron”, dijo la fiscal sin referirse a las jóvenes.

También dijo que las dos personas que desaparecieron en un mismo evento, en referencia a Kenia y Karlo no conocen a Dafne y no tienen ninguna relación entre sí.

El pasado 2 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició el acta de investigación 623/2020/IV por la desaparición de las tres mujeres trans y dictó medidas cautelares a las autoridades de Jalisco,

Esto, con el objetivo de integrar la investigación “de conformidad al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.

La CEDHJ inició el acta de investigación 623/2020/IV por la desaparición de tres mujeres trans y dictó medidas cautelares al fiscal del Estado, al fiscal de Derechos Humanos y a la directora del Centro de Vinculación y Seguimiento a la Defensa de los Derechos Humanos. pic.twitter.com/D7iaCgHQNj — CEDH en Jalisco (@CEDHJ) October 2, 2020

También para que se garantice la reparación integral del daño a favor de las víctimas, y que el Ministerio Público se aboque a las posibles líneas de investigación “tendentes a la ejecución de un crimen de odio contra la población LGBTTTIQ+”.