Liberan a conductor que mató a Gerardo Cardoso, un joven motociclista de CDMX

“Gerardo era una persona muy linda, amable. Su sonrisa era de la un chavo muy bueno”.

Francisco Cardoso, hermano de Gerardo Cardoso, joven de 25 años que el pasado sábado 17 de octubre murió embestido en su motocicleta cuando un conductor en estado de ebriedad se cruzó un semáforo en rojo y lo impactó.

A Gerardo le encantaba andar en motocicleta. El día que fue embestido por Adalberto “E”, en la colonia Campestre Churubusco, en Coyoacán, Ciudad de México, el joven ingeniero industrial por la UNAM acaba de regresar de un paseo en motocicleta con uno de sus tíos y un primo.

Gerardo tenía mes y medio de haber regresado a México luego de una larga estadía en España donde fue a estudiar una Maestría en Recursos Humanos.

“En España estuvo mucho tiempo encerrado, así que añoraba con regresar. Con andar en motocicleta de nueva cuenta. Quería regresar porque extrañaba mucho a su familia”, dijo su hermano Francisco.

De acuerdo con un video grabado en el momento de los hechos, se observa como Adalberto “E” conducía a toda velocidad un vehículo guinda BMW, se pasa un semáforo en rojo, y embiste a Gerardo, quien murió en el lugar de los hechos.

Adalberto conducía en estado de ebriedad. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, en el cruce del Cerro del Cubilete y Cerro de las Torres, el conductor no portaba ningún tipo de identificación.

En la entrevista que le hizo el policía de investigación, Adalberto señaló que había nacido en 1970, es decir tendría 50 años, pero luego dijo que tenía 39 y más tarde que 40.

De acuerdo con José Luis Cortes, tío de Gerardo y abogado de la familia en este caso, el tema de la edad no fue la única inconsistencia que les encendió una alerta sobre el responsable de la muerte del joven motociclista, que lo llevó a solicitar a la juez Claudia Verónica Monroy Ramírez su prisión preventiva

“Todo está acreditado. El tema del alcohol, el tema del homicidio, sin embargo, en la carpeta de investigación antes de la audiencia esta persona no entregó ninguna identificación, no permitió que le tomaran las huellas dactilares, se contradijo en su estado civil, primero dijo que era soltero, luego casado y también que vivía en unión Libre. Además, ofreció tres domicilios diferentes, dos de estos domicilios quedaron en la carpeta de investigación y uno en la carpeta judicial”.

Más. También se percataron que el vehículo estaba a nombre de una mujer (al parecer su esposa) y que las placas eran de Morelos.

A pesar de todas estas contradicciones, la Juez Monroy no otorgó la prisión preventiva y estableció que el inculpado debía acudir al juzgado a firmar cada semana en lo que se desarrolla el juicio en su contra.

Aparte, la Juez le otorgó a Adalberto “E” un plazo de 20 días para que entregara una identificación oficial.

“La prisión preventiva es procedente si existe riesgo de fuga, y alguien que no te da una identificación, alguien que te dice un nombre que no está comprobado, alguien que no te permite tomar sus huellas dactilares, alguien que miente en su fecha de nacimiento, evidentemente es alguien que se quiere sustraer de la acción de la justicia, pero eso no le importó a la juez y le permitió que se fuera a su casa. Es una ofensa para la justicia que pedimos, pero también para la sociedad”, dijo José Luis.

Lo anterior generó que este viernes 23 de octubre la familia de Gerardo apelara la decisión de la Juez Monroy. El objetivo es que una sala penal revise la audiencia, revise el fallo, y revise todas estas circunstancias que se presentaron.

“El tema es que en este momento el responsable de la muerte de Gerardo esta libre e igual ya se fugó, ojalá que no. Pero si esta persona no se presenta actuaremos legalmente contra la juez. Le pediremos a la Judicatura que revise su actuar”.

Por su parte, familiares de Gerardo y los vecinos de la colonia Campestre Churubusco, donde ocurrió el accidente, se reunieron el jueves por la noche en el lugar donde ocurrió el accidente para colocar y prender veladoras en memoria del joven motociclista.

Señalaron que Adalberto “E” es vecino de la zona, a quien identifican como una persona problemática quien suele realizar disparos al aire y amedrentar a sus vecinos.

Este sábado, a las 6 de la tarde, diferentes clubs de motociclistas, algunos de ellos amigos de la familia de Gerardo, se reunirán en el crucero donde murió el muchacho de 25 años, para pedir justicia y recordar al joven motociclista a quien sus amigos y familiares recuerdan como un joven bueno y noble.