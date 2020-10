Juez da prisión preventiva a hombre acusado de matar a Gerardo Cardoso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró revertir una medida cautelar, de presentación periódica a prisión preventiva justificada, contra Adalberto “E”, el conductor que en estado de ebriedad embistió a Gerardo Cardoso, joven motociclista de 25 años de edad.

El hecho ocurrió el pasado sábado 17 de octubre en la Ciudad de México, cuando Adalberto “E” se cruzó un semáforo en rojo e impactó a Gerardo quien viajaba en su motocicleta.

Cuando la policía llegó al lugar del accidente, en el cruce del Cerro del Cubilete y Cerro de las Torres, Adalberto no portaba ningún tipo de identificación.

En la entrevista que le hizo el policía de investigación, dijo que había nacido en 1970, es decir tendría 50 años, pero luego aseguró que tenía 39 y más tarde que 40.

No fue la única inconsistencia en los datos que Adalberto presentó. Además de no presentar ninguna identificación, solo ofreció su supuesto nombre, no permitió que se le tomaran huellas dactilares, se contradijo en su estado civil (primero dijo que era soltero, luego casado y también que vivía en unión Libre).

Además, ofreció tres domicilios diferentes, dos de estos domicilios quedaron en la carpeta de investigación y uno en la carpeta judicial.

Aparte, el vehículo que conducía estaba a nombre de una mujer (al parecer su esposa) y las placas eran de Morelos.

Todas estas irregularidades e inconsistencias provocaron que la familia del joven Gerardo, quienes asumieron su defensa legal, solicitaran a la juez Claudia Verónica Monroy Ramírez la prisión preventiva de Adalberto “E”, ante el riesgo de que si se le permitía la libertad condicionada se daría a la fuga.

A pesar de la petición de la familia, la Juez Monroy no otorgó la prisión preventiva y estableció que el inculpado debía acudir al juzgado a firmar cada semana en lo que se desarrolla el juicio en su contra.

Este jueves la FGJCDMX informó que un juez de control les otorgó la prisión preventiva contra Adalberto “E”, esto ante todas las inconsistencias del caso. Desde el domingo 25 de octubre, la Fiscalía emitió un comunicado donde señaló que era “inaceptable la liberación” de este conductor, luego que se había acreditado que el imputado conducía en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, además de no acreditar un domicilio fijo.

“Al concluir la audiencia de revisión de medida cautelar, a solicitud del representante social, el impartidor de justicia impuso la prisión preventiva justificada contra el imputado, con base en los argumentos sostenidos por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó la Fiscalía local, en un comunicado.

“El imputado será ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanecerá durante los dos meses que se fijaron de plazo para la investigación complementaria”, agregó.