SEP promete 5 mil mdp para mantener Escuelas de Tiempo Completo en 2021

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el programa de Escuelas de Tiempo Completo tendrá recursos para poder operar en 2021, luego de que en el proyecto de Presupuesto de la Federación apareciera con cero pesos.

Durante su comparecencia en la Glosa del Segundo Informe Presidencial se comprometió a que el programa tendrá alrededor de 5 mil millones de pesos que provendrán de La Escuela es Nuestra, el programa creado por la actual administración mediante el cual se entrega dinero de manera directa a los padres de familia.

Aseguró que, gracias a su gestión ante diversas autoridades, el programa tendrá “ los recursos que sean necesarios para su continuidad”.

El monto que promete el secretario de Educación es parecido al presupuesto que tuvo el programa en 2020, con 5 mil 100 millones de pesos, aunque eso ya significaba un recorte de 50% con respecto al año anterior.

El programa fue creado en en el sexenio de Felipe Calderón y continuó en la administración de Enrique Peña Nieto, cada año con incrementos presupuestales, pero desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el primer recorte de 5% en 2019.

Aseguró que “se alzó la voz respecto a las Escuelas de Tiempo Completo, pero más importante que eso, fue que este llamado se escuchó para tener resultados positivos sobre este programa”.

Efectivamente, evaluaciones del Coneval y la Auditoría Superior de la Federación confirmaron que los alumnos beneficiados con este programa que consiste en tener alimentos dentro del plantel y actividades extracurriculares y deportivas en horario extendido, tienen mejores resultados académicos.

Moctezuma Barragán reconoció que en los 14 años de operación el programa suma “27 mil escuelas, la mayor parte de ellas, el 70 por ciento en zonas indígenas; con una población de alrededor de 3 y medio millones de alumnas y alumnos, y 160 mil maestras y maestros”, informó la SEP en un comunicado.

La más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018 analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación del Coneval.

Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.

Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.

Dejar sin recursos a este programa significará que un millón de niños y adolescentes dejaran de recibir alimentos en sus planteles, y 534 mil ya no tuvieran clases extracurriculares y actividades artísticas o deportivas en horario extendido, los objetivos centrales del programa.

Durante la comparecencia, Moctezuma Barragán también dijo que “se realizaron gestiones para que el próximo año haya recursos suficientes para las escuelas normales, porque “si no tenemos una robusta formación Normal, no tendremos una robusta educación pública”, aunque no precisó cuánto.

Esto porque de acuerdo con el proyecto de Presupuesto, el magisterio será uno de los sectores afectados por los recortes presupuestales del próximo año en materia educativa. Las escuelas normales del país que forman a los nuevos maestros recibirán 95% menos presupuesto, mientras que el programa de capacitación para los docentes en activo tendrá 45% menos recursos en términos reales.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.