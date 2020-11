Iba a pagar mi operación con mi aguinaldo: afecta recorte a funcionarios

Nora es una funcionaria pública federal de la tercera edad y se enferma constantemente. Aunque es derechohabiente del ISSSTE, la institución que da protección social a los burócratas, ha optado por acudir a servicios médicos privados durante la pandemia para no exponerse al contagio de COVID-19, lo que le ha causado un desgaste económico profundo.

Hace poco le informaron que debe someterse a una operación odontológica que costará 100 mil pesos. Creyó que era la última mala noticia del año, hasta que supo que el Gobierno le retendrá la mitad de su aguinaldo, que ella había planeado destinar íntegro al pago de su tratamiento. Ésa fue la peor noticia.

No hay amigos o familiares que le puedan prestar el dinero que requiere, en medio de la crisis del desempleo y de recortes salariales. Sin alternativa alguna, decidió pedir un crédito en el banco, en el peor momento para tener deudas.

Lee: Quienes sí y quienes no recibirán aguinaldo en el gobierno (AMLO está entre los que no)

“Me rompe mis planes, porque ese dinero, que yo tenía pensado que me iban a dar completo, pues lo iba a usar para mi salud: tenía que ir al ginecólogo, al dentista, tengo que cambiarme los lentes”, cuenta Nora, un nombre que fue cambiado a petición suya para evitar problemas en la institución pública para la que trabaja.

“Afecta mi calidad de vida, por eso es que hay enojo. Para sobrevivir, yo tengo que ir al banco a pedir dinero para mis estudios, me voy a endeudar en el banco con una cantidad muy alta y voy a pagar muchos réditos; si me hubieran dado el aguinaldo, hubiera tenido que pedir prestado menos”.

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reducir de 40 a 20 días el aguinaldo que se pagará este año a los trabajadores que el mandatario ha definido como “altos mandos”, que incluye al propio Presidente, así como a secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y jefes de unidad.

El decreto es la consumación de un anuncio que López Obrador hizo el pasado 5 de abril, al presentar un paquete de rescate económico que incluía reducción de salarios de burócratas y la retención de su aguinaldo. Esa vez, el mandatario sostuvo que la decisión se había consensuado entre todos los trabajadores, lo que fue desmentido por funcionarios consultados por Animal Político.

Entérate: ¿Eres pensionado? El IMSS depositará el aguinaldo y mensualidad este 30 de octubre

Este viernes, en su conferencia matutina, López Obrador volvió a decir que el recorte a los aguinaldos fue voluntario. También dijo que los afectados serían los burócratas “de mero arriba”. Pero Nora, que es una directora de área, no se considera una alta funcionaria.

“A mí me parece que es una decisión equivocada: primero, porque no nos preguntaron; después, porque venimos de una crisis muy fuerte, muy aguda, donde hemos tenido que ir a pagar médicos privados porque casi todos los hospitales son COVID, entonces, hemos gastado mucho dinero, y sin embargo nos retienen la mitad del aguinaldo. Uno durante el año hace planes para usar ese dinero, para atender tu salud, atender un enfermo que tienes en casa o para ayudar a tus familiares; yo quería comprarle una silla de ruedas a mi hermana”, afirma.

Otros funcionarios consultados por este medio manifestaron su inconformidad con el plan del Ejecutivo, que consideran violatorio de sus derechos laborales, pues el aguinaldo es una prestación de ley.

“Es inconstitucional, y espero que la Suprema Corte impida que pase antes de que se emitan los lineamientos de cómo va a quedar el monto a reducir (tabulador)”, confió un director de área del sector Salud.

Te puede interesar: ‘No se consultó a nadie’: Recorte de salario y aguinaldo sorprende a funcionarios públicos

“Esto me pega. Yo ahora estoy dando dinero a mis papás, porque no salen a trabajar. Mi papá vende seguros y no tiene ingresos ahorita, porque no puede salir. Y es probable que tenga que también apoyar a mi pareja si se queda sin trabajo. Es el peor momento para contraer el ingreso. El peor”.

Un director general del sector Bienestar señaló que, si bien los mandos altos (como es su caso) pueden sobrellevar con más holgura el recorte, la medida afecta gravemente a los mandos medios y bajos.

“Insisten en maltratar a la gente que más deberían cuidar, incluso a los mandos bajos, para los que el aguinaldo puede ser de gran ayuda; los mando superiores no la sufren tanto”, consideró.

Este directivo advirtió que la medida ha causado descontento entre los trabajadores a su cargo, lo que, prevé, podría dificultar el buen avance del gobierno.

“Están preocupados. No están contentos, ya contemplaban ese dinero y ahora van a tener que ajustarse”, resumió.