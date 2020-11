Best Buy se va de México: así serán las últimas semanas en sus tiendas

La cadena internacional de tiendas de productos electrónicos, Best Buy, anunció su salida de México como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19.

En un comunicado, la empresa de origen estadounidense detalló que de sus 49 sucursales en el país, 8 ya han sido cerradas en el transcurso del año y el resto frenará operaciones de manera ordenada a partir del próximo 31 de diciembre.

El presidente de Best Buy México, Fernando Silva, comentó que pese al buen trabajo hecho por sus asociados en nuestro país “los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México”.

En su informe de ganancias, la cadena argumentó que su decisión de frenar operaciones se debe a que la menor utilidad bruta a nivel internacional fue en México, además de registrar cargos por reestructuración de 111 millones de dólares en el tercer trimestre del año.

Best Buy México aclaró que su sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario.

“Todos nuestros clientes pueden tener la confianza de que tanto las órdenes en proceso, como las compras que hagan durante las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma”, se lee en el comunicado.

Para cualquier duda sobre la entrega de productos los clientes pueden comunicarse al call center y a través de las redes sociales de Best Buy México.

La empresa aseguró que brindarán ayuda y soporte a sus colaboradores en este proceso y que las condiciones de conclusión de relación laboral “serán más favorables a las establecidas por la ley”.

También ofrecerán talleres para el uso efectivo de plataformas de búsqueda de empleo, creación de currículums y harán simulaciones de entrevistas de trabajo.

“Adicionalmente, cubriremos el Seguro de Vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo”, se lee.

“Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México (…) No me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, refirió Fernando Silva.