'Branding personal, herramienta para crear el estilo de vida que queremos'

En medio de uno de los momentos más complejos para la humanidad, derivado de la pandemia de COVID-19, el branding personal se convierte en la herramienta diferenciadora dentro de un mercado laboral hipercompetitivo, en donde no existen plazas para todos los aplicantes, pero sí para aquellos que puedan aportar alto valor de una manera especializada, dijo Humberto Herrera, experto en branding personal.

Ante un panorama extremadamente incierto por las secuelas que vaya arrojando la contingencia epidemiológica en los próximos meses y, por ende, por la crisis económica a nivel mundial, fundamentalmente –subraya Humberto Herrera– el branding personal “es el acto de diseñar el estilo de vida que uno desea, el cual coloca a las personas en el grupo que sabe cómo quiere vivir”.

“Crecimos escuchando frases como: para cuando tenga 30 años quiero tener un millón de dólares y otras ideas similares. Si bien tener metas es un avance importante con respecto a la estructura del crecimiento personal, dicha mentalidad conlleva a un dramático error fundamental: no considerar el concepto de calidad de vida”, anota.

Humberto Herrera (Ciudad de México, 1985) quien en los últimos años ha asesorado en dicha especialidad a más de 170 de los empresarios, figuras públicas y fundaciones de Latinoamérica, comenta que en los años que lleva como asesor, ha logrado observar “lo común y dañina que es la creencia de que el fin justifica los medios’”.

“Hombres y mujeres que a los 50 años han logrado acumular varios millones de dólares y reconocimientos, a la par de generarse fuertes enfermedades crónicas, depresión y falta de sentido en la vida. Nunca se sentaron a reflexionar qué realmente era importante en la vida para ellos”, dijo..

En una economía parecida a la de postguerra, ¿el branding personal puede ayudar para que los individuos se dediquen más a lo que les gusta y no tanto a cumplir un compromiso laboral en el que no se sienten felices?

Hay una frase de Jim Carrey, que me gusta mucho, responde mucho a esto. Dice: “La capacidad de fracasar en algo que no nos gusta es muy alta, ¿por qué no intentar en lo que nos apasiona?”

–¿Cómo se plantea el branding personal, sobre todo en esta época por la pandemia?

–“Son dos pasos iniciales. El primero es definir qué estilo de vida queremos. Hay gente inmensamente reconocida, pero también con una vida en donde duermen tres horas diarias, toman infinidad de medicamentos y utilizan ciertas sustancias para seguir el ritmo de las organizaciones.

“Es literal, preguntarse uno a qué quiere dedicar su tiempo. Y sobre todo, en el tema de la pandemia que nos ha empujado a una introspección mayor, es importante que en ese proceso de autoconocimiento, definir hacia dónde queremos ir”, aseguró.

Humberto Herrera destaca que un segundo paso sería la definición de un posicionamiento estratégico, ante la interrogante cuál es el valor que uno está ofreciendo al nicho de mercado que te interesa.

Humberto Herrera actualmente imparte conferencias de branding personal y de desarrollo humano en instituciones como el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la UNAM además en COPARMEX y otras empresas.

En 2017 lanzó un podcast en el cual ha tenido de invitados a personajes como Joe Dispenza, Carlos Muñoz, Mauro Colagreco, chef #1 del mundo por World’s 50 Best, Dan Ariely, considerado el economista conductual más reconocido del mundo, entre otros.