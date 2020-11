Plazas llenas y antros abiertos en Edomex, pese a alza en casos COVID

Si no fuera por el uso del cubrebocas, este sería un domingo normal entre los paseantes y compradores que han llenado los centros comerciales en Tlalnepantla, Estado de México, incluso en compañía de niños y adultos mayores, pese a que la Secretaría de Salud federal alertó por el alza de casos de COVID-19 en la entidad.

La dependencia reportó este viernes 27 de noviembre un incremento de casos estimados entre las semanas epidemiologías 46 y 47, las dos ultimas, de 12.6% (507 casos más).

Los hospitales de la entidad ya han vuelto a reportar saturación. El Hospital General de Las Américas, en Ecatepec, está este domingo al 100% de su capacidad en camas con ventilador en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de acuerdo a datos del Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave).

Mientras que el Hospital General Regional # 72 del IMSS, en Tlalnepantla, reporta 86% de ocupación en camas con ventilador en UCI. Y el Hospital General de Chalco, 80% de ocupación en esas mismas camas.

El Estado de México, que siguen en color naranja en el Semáforo de Riesgo COVID-19, tiene ya 42% de ocupación en su total de camas con ventilador y 51% de ocupación en camas generales.

Esto no ha impedido que la gente siga saliendo. En Mundo E, por ejemplo, este domingo estaba abierta hasta la zona de juegos para niños y la renta de autos de baterías para que los menores puedan pasearse en ellos por toda la plaza. En los restaurantes, familias enteras comían, eso sí, dejando una mesa de distancia.

En los supermercados no hay restricción para que entre más de una persona por familia y hasta las áreas de cajas lucían pequeñas aglomeraciones.

El sábado por la noche, en la Avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla, cerca del Hospital General Regional # 72 del IMSS, un table dance estaba abierto y con varios vehículos estacionados afuera.

La señora Graciela López, de 60 años y ama de casa, narró a este portal que este domingo ella fue a Plaza Chalco 2000 a pagar la renta de su teléfono celular y encontró el centro comercial lleno, “atiborrado”, aseguró. Lo mismo que el mercado municipal, al que acudió a comprar sus verduras. “La zona de comida, donde venden cecina, barbacoa y quesadilla estaba también atiborrada”.

En Tecamac, un comerciante y habitante de ese municipio, contó a Animal Politico que, por ejemplo, en el transporte público no se ha cuidado la sana distancia. “Los camiones siempre han esperado para salir de las bases hasta que estén llenos, eso sigue pasando, no salen si no van llenos, no se deja ningún espacio vacío, aunque sí se exige el uso de cubrebocas”.

Ese mismo comerciante comentó que este domingo su familia festejaría el cumpleaños de su suegra, en la casa de la adulta mayor, en la Unidad Habitacional El Rosario, en los límites entre el Estado de México y Ciudad de México, que también tiene alza de casos COVID.

Este fue, al parecer, un fin de semana normal, en la entidad, pese a la alerta del repunte de casos.

Hasta hace seis días, solo Ecatepec era un foco rojo rojo de COVID en el Estado de México. Nezahualcóyotl, otro de los municipios que concentran un gran número de población, había dejado de ser el otro foco rojo de la entidad desde el 14 de agosto pasado, el viernes 27 de noviembre volvió a serlo.

Ecatepec acumuló hasta este 28 de noviembre un total de 12,669 casos positivos y 1,393 defunciones. En Nezahualcóyotl se han registrado 9, 549 casos positivos y 633 fallecimientos.

Los otros municipios con alto número de contagios son: Toluca (8,707 casos positivos y 998 defunciones) Naucalpan (7,372 y 678), Tlalnepantla (6,128 y 501), Chalco (3, 835 y 461) Ixtapaluca (3,294 y 383) Tultitlán (3,140 y 485) Chimalhuacán (2,911 y 350) y Tecamac (2,891 y 379).

El viernes 20 se emitieron en el Periódico Oficial de la entidad nuevas disposiciones para frenar el alza de casos. El gobierno estatal informó a los 125 ayuntamientos las últimas disposiciones.

Las actividades en palenques, bares, cantinas, discotecas, videobares, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, casinos, billares, y en establecimientos para venta de bebidas alcohólicas, para consumo ahí mismo, no están permitidas.

Los restaurantes podrán recibir comensales de 6 de la mañana a 10 de la noche. Los gimnasios y espacios deportivos operarán de 6:00 a 19:00 horas. Los cines y teatros, de 10:00 a 19:00 horas. Los espacios culturales podrán abrir de 10 de la mañana a 7 de la tarde y lo mismo los parques acuáticos, balnearios y spas.

Al anunciar el viernes 20 las nuevas disposiciones que entraron en vigor a partir del lunes 23 de noviembre, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, aseguró que se están ajustando algunas medidas para limitar la movilidad, las actividades no esenciales y proteger la salud de todos.