Consumo de edulcorantes a largo plazo es un factor de riesgo de diabetes

El consumo de edulcorantes a largo plazo podría acelerar el desarrollo de diabetes tipo 2, según un estudio realizado por el doctor Galileo Escobedo de la UNAM.

Los edulcorantes se crearon como alternativa al azúcar para los pacientes con obesidad y/o diabetes y existen dos tipos: los artificiales como la sucralosa y los naturales como el stevia.

De acuerdo con el doctor Escobedo, “cuando el edulcorante entra al organismo, aumentan los niveles de insulina”, debido a que su consumo fuerza el funcionamiento del páncreas.

Estudios hechos en la UNAM, mostraron que sólo el 7% de la sucralosa se absorbe y que esa cantidad promueve la liberación de insulina.

Tras largo tiempo, el consumo de estas sustancias podría causar estrés y la pérdida de capacidad para producir insulina, que ya ocurre en los pacientes con diabetes.

Función de la insulina

La insulina se encarga de abrir las células para que la glucosa se incorpore a ellas y normalizar el nivel de azúcar en la sangre.

Cuando alguien tiene diabetes, la insulina no es reconocida por lo que la glucosa no puede entrar en esas células. Esto provoca una elevación del nivel de azúcar en la sangre y aunque el páncreas produce más insulina, la glucosa no reduce.

Debido a esto, en los pacientes con esta condición, el páncreas se agota y deja de producir insulina.

Recomendaciones

El doctor Escobedo señala que la gente consume mucho los edulcorantes en un día, lo que podría aumentar la incidencia de diabetes en la población.

Ya que el consumo de edulcorantes no es inofensivo, se recomienda tomar agua pura y consumir azúcares en forma de frutas, verduras y cereales.