“La familia es la principal institución de seguridad social”: AMLO en la G20

“La familia es la principal institución de seguridad social”, dijo el presidente López Obrador en su participación en la cumbre del G20.

AMLO pidió evitar la desintegración de la familia y el abandono de los adultos mayores en albergues o asilos ya que éstos “nunca suplirán el amor que ofrecen los seres queridos.

El mandatario aseguró que “enfrentar la crisis económica y sanitaria nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes”.

La cumbre reúne a 20 países que representan el 85% de la economía mundial, incluyendo a Alemania, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y China.

Esta reunión se realizó de manera virtual debido a la crisis sanitaria y es presidida por el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante su participación, el mandatario mexicano expresó que la pandemia ha dejado lecciones importantes como que la salud es un derecho humano fundamental, que “el estado tiene que garantizar haciendo a un lado el afán de lucro”.

“La atención médica, las vacunas y las medicinas, deben ser gratuitas y de aplicación universal”, señaló AMLO.

También, enfatizó que se debe confiar en la responsabilidad de la gente y garantizar la libertad ante toda circunstancia.

Según el presidente, se debe “abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón”.

López Obrador también pidió que el rescate económico sea de abajo hacia arriba, y que primero se ayude a los pobres en vez de dirigir fondos públicos a empresas o instituciones en quiebra.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la reunión de las 20 economías más relevantes del mundo tiene el objetivo de superar la pandemia, recuperar el crecimiento y el empleo.

The Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud opened the #G20RiyadhSummit with a speech on delivering significant results that will restore hope and reassurance to the people of the world. https://t.co/rFMTxMAx2S pic.twitter.com/vP0ndWXrsg

— G20 Saudi Arabia (@g20org) November 21, 2020