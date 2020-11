Nuevo frente frío y tormenta tropical amenazan al sureste; suman 8 muertos en Tabasco

El frente frío número 11 y la tormenta tropical “Eta”, que ocasionaron severas lluvias e inundaciones, dejó ya ocho personas muertas y 160 mil afectados en Tabasco, de acuerdo con Protección Civil del estado.

Las lluvias atípicas, el desborde de ríos y el desfogue de la presa Peñitas, ha dejado a 17 municipios con declaratoria de desastre.

En fotos📷: Tabasco, así se ven sus calles desbordadas por el agua

En Chiapas se registran 6 mil 876 familias damnificadas -y cerca de 10 mil afectadas- pertenecientes a 54 municipios de la región, según cifras de Protección Civil de Chiapas.

Mientras aún resienten las afectaciones de las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este fin de semana fuertes lluvias y bajas temperaturas debido al nuevo frente frío número 13.

🇲🇽 A partir de mañana domingo y hasta el miércoles, el #FrenteFrío 13 y su masa de aire #Frío originarán marcado descenso de #Temperatura, #Rachas de #Viento e incremento en el potencial de #Lluvias en el norte, centro y oriente de #México. Consulta https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/vDyjlDgqoU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 14, 2020

También se prevé la generación de un evento de viento norte fuerte a intenso en el Golfo e Istmo de Tehuantepec.

Estas condiciones originarán marcado descenso de temperatura, rachas de viento e incremento en el potencial de lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sumando a eso, la tormenta tropical “Lota”, que podría convertirse en huracán, continúa este sábado su desplazamiento hacia Centroamérica, región que aún no se recupera del impacto de Eta.

De acuerdo con Conagua, “Lota”, ingresará en las costas de Nicaragua y Honduras, sus extensas bandas nubosas ocasionarán lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en Quintana Roo.

“Aquí les tocó vivir”

La directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, dijo en entrevista con Milenio, que no puede garantizar que el río Grijalva no se desborde de nuevo y que los tabasqueños deben estar conscientes de que “aquí les tocó vivir y hay que adaptarse”.

“Mire, yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”, sostuvo.

La titular de la Conagua añadió que, aunque se esperan más lluvias en la región, no se asemejarán con las de las últimas semanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó esta mañana a Tabasco para supervisar la condición en la que se encuentra el estado.

“Aunque ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que lo usaban para comprar equipos, muebles, en épocas de inundaciones. Tenemos afortunadamente muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a los damnificados”, mencionó.

López Obrador dijo que para evitar nuevas inundaciones en el Estado creará una Comisión del Río Grijalva para que una persona se dedique a monitorear las presas Malpaso, Angostura, Chicoasén y Peñitas.

Visitamos albergues en Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. pic.twitter.com/GuVVP86IxU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020