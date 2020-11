INE suspende sesión presencial por rechazo de Noroña a usar cubrebocas

Consejeros del INE y representantes de los partidos dejaron solo al diputado Gerardo Fernández Noroña en el Salón de Plenos del organismo electoral, luego de que se negara a utilizar cubrebocas.

El legislador acudió como representante del Partido del Trabajo del Poder Legislativo a una sesión ordinaria del Consejo del Instituto, y su intervención sería para protestar por la sanción que el Consejo General le impuso por insultar a la diputada Adriana Dávila del PAN.

Sin embargo, se interrumpió su participación debido a que se negó a colocarse el cubrebocas, algo que está establecido en protocolos el Instituto Nacional Electoral.

En respuesta, Noroña acusó que lo quieren “amordazado” y explicó que mientras habla toma mucha agua, algo que no podría hacer con el cubrebocas puesto.

“Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, consumo mucha energía al momento de intervenir y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto”, señaló.

El consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, le recordó que por protocolo debía colocarse el cubrebocas mientras hablara, aunque podía quitárselo para tomar agua, pero su uso es obligatorio dentro de las instalaciones del Instituto.

“Tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada, si usted me quiere censurar en su intervención lo entiendo perfectamente, pero le pido respete, que no hablo amorzadado. No lo hago en la tribuna de la Cámara ni se le exige a ningún legislador”, expresó Noroña.

También argumentó que, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el cubrebocas solo brinda una falsa sensación de seguridad y no previene los contagios de Covid-19.

Debido a la negativa por parte de Noroña, el INE declaró un receso para que, quienes así lo desearan, se conectaran virtualmente para seguir de manera virtual con la sesión.