Joe Biden gana la presidencia de EU

Joe Biden ganó la elección presidencial de Estados Unidos luego de ganar el estado de Pensilvania, reportaron medios estadounidenses.

“América, estoy honrado de que me hayan elegido para dirigir este gran país”, dijo Biden tras la noticia de su victoria a través de su cuenta de Twitter.

“El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí”, agregó.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020