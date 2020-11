Morena impondrá candidatos y agenda a aliados electorales: Delgado

Los partidos que decidan aliarse con Morena en los comicios federales del próximo año deberán aceptar de manera irrestricta las condiciones, el programa y candidatos de este instituto político, adelantó el nuevo dirigente morenista, Mario Delgado.

En su primera aparición ante medios tras convalecer por COVID-19, el también diputado federal dijo que el próximo domingo el Consejo Nacional de Morena definirá cuál será la política de alianzas del partido en los estados con elección.

“Vamos a pedirle al Consejo que apruebe la política general de alianzas. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? Que todos aquellos que se quieran aliar con Morena, debe ser para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. No hay ninguna duda y ahí no hay negociación alguna en el programa ni en la plataforma. La plataforma es el programa de Morena.

“Bienvenidos quienes quieran estar con nosotros. Pero tendrán el compromiso indeclinable de apoyar nuestro proyecto y apoyar la Cuarta Transformación y apoyar a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ésa es una restricción que le vamos a pedir a nuestro Consejo que apruebe, que podamos ir con partidos que hagan este compromiso”, indicó.

En conferencia de prensa, Delgado confirmó que Morena ya firmó un acuerdo de intención de alianza en dos estados, Guerrero y San Luis Potosí, con el PVEM, el PT y Nueva Alianza, que tiene registro de partido local. Sin embargo, advirtió que los candidatos de dichas alianzas deberán surgir de Morena.

“En el caso de SLP, evidentemente nosotros no vamos a hacer alianzas con partidos que tengan definidos ya candidatos, si no, ¿de qué alianza estamos hablando? En las alianzas que va Morena, Morena va a definir a los candidatos. No hay nada definido”, sostuvo.

El dirigente morenista cuestionó la lealtad del PT, un antiguo aliado, por haber rechazado respaldar a Morena en las Cámaras del Congreso cuando se votó la desaparición de los fideicomisos, una medida duramente criticada por partidos de oposición, organizaciones civiles y miembros de la comunidad científica.

Por ello, dijo, se va a evaluar la alianza con el PT y se le pedirá compromiso “indudable” con la agenda de Morena.

“Tenemos que hablar, definitivamente, con el PT. A mí no me gustó la oposición que tuvieron en contra de la iniciativa del Presidente de terminar con los fideicomisos, porque está muy acreditado que eran un instrumento de corrupción en muchas ocasiones. Y la lucha contra la corrupción no permite titubeos, dudas, matices. Tenemos que ser absolutamente radicales en nuestra convicción y acción para erradicar la corrupción. Yo nunca entendí la estrategia del PT en la Cámara de Diputados y de Senadores de oponerse a la desaparición de los fideicomisos. Claro que tenemos que hablar con ellos de esta situación”, indicó.

“Las alianzas que vamos a hacer tendrán que llevar como condición inquebrantable apoyar a la Cuarta Transformación, porque no podemos tener aliados que nos digan: ‘en esto sí vamos, pero no en esto no vamos’. (…) Tendremos que hacer un replanteamiento con ellos (el PT) sobre si van a apoyar o no la transformación, lo que sí no se vale es tener cualquier titubeo en esta lucha que estamos teniendo en contra de la corrupción”.

¿Se tambalea la alianza con el PT?, se le cuestionó.

“Tendremos que iniciar pláticas con ellos, pero yo sí desde ahorita les planteo la molestia que generó que hayan dudado en el tema de los fideicomisos, porque justamente en esos momentos definitivos es cuando se sabe uno con quién cuentas y con quién no cuentas, en las batallas difíciles es cuando conoces a tus verdaderos aliados. Porque aquí quien tiene la fuerza mayoritaria y la confianza ciudadana es Morena, entonces, si vamos a hacer alianza, es con partidos que acepten de manera indudable el compromiso de lucha contra la corrupción que tiene nuestro Presidente”, dijo.