Plaza de Nuevo Laredo niega acceso a joven con síndrome de Down

Un centro comercial de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le negó la entrada a Jabes, un joven que vive con síndrome de Down, con el argumento de que por restricciones sanitarias no se permite la entrada a menores de edad.

Pese a que Jabes tiene 17 años, y a que había menores de edad dentro de la plaza, su madre, Rosalía Mireya Muñoz, denunció que el personal de Paseo Reforma no le permitió entrar, sin mayor explicación.

“El jueves (26 de noviembre), llegué por la parte de atrás y el guardia de la plaza me cierra el paso y me dice que no hay paso, que no puedo pasar por el niño”, cuenta en entrevista.

“Todavía me dice ‘que no sabe leer’, le dije que en cualquier lugar lo dejan pasar. Una conocida mía me ve de lejos y ella se va a la tienda de WalMart a preguntar y el guardia de WalMart le dijo que no había ningún problema”, detalla.

Ante el rechazo, una persona comenzó a grabar y a fotografiar a los guardias, quienes dejaban a pasar a otros niños, pero no a Jabes.

Lo único que me respondió fue ‘pues no va a pasar’,incluso yo escuché por radio como una persona le daba instrucciones y le decía ‘dile a esa personas que si no entiende’, pero yo le dije que cuál era el motivo”.

“Me pregunta que cuál es la edad de mi hijo y les dijo que tiene 17, me dicen ‘es que se ve muy chico… váyase por la puerta principal, a ver si allá si la dejan pasar’”, relata.

“Al final, pude ingresar por otra entrada a la plaza, pero ya no compré mandado porque me sentí muy desmoralizada,nunca me había pasado esto. Yo busco la inclusión de mi hijo”, reclama.

Rosalía es madre soltera y evita salir a la calle no solo para evitar el contagio de COVID, sino porque tampoco cuenta con alguien que le pueda ayudar con el cuidado de su hijo.

“De verdad me estoy cuidando, salgo por necesidad y porque no tengo con quién cuidar a mi hijo. No estoy saliendo a divertirme”.

Animal Político consultó a Paseo Reforma para conocer su postura por el caso y para saber si tomarán acciones que eviten actos de discriminación, sin que hasta ahora haya respuesta.