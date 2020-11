Propuesta económica de la Alianza Federalista es una ocurrencia, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la propuesta económica de los gobernadores de la Alianza Federalista para la distribución de los recursos federales y dijo que su gobierno ya tiene un plan que se ha aplicado y está funcionando.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo el plan económico implementado por su gobierno ha dado muy buenos resultados y aseguró que el país superará pronto la crisis por la pandemia.

“Ahí están los datos, estamos saliendo de nuevo hay crecimiento en la economía ya tengo el dato oficial de que superamos los 200 mil empleos en octubre, es el mes con más empleos en todos los años desde que el Inegi está midiendo”, refirió.

Señaló que los gobernadores que ahora proponen un plan económico son los mismos que pedían que el país se endeudara, “ya nosotros tenemos nuestro programa, estamos actuando con responsabilidad, esto no es de ocurrencias o de propósitos electorales o politiquería, ya basta”.

Agregó que no es necesario tomar en cuenta otras alternativas porque el peso mantiene una estabilidad y que ésta se mantendrá sea cual sea el resultado de las elecciones de Estados Unidos.

Sobre la petición que hacen los gobernadores de atrasar la discusión sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y concentrarse en el presupuesto 2021, el presidente dijo que no es tema que tengan que ver con él, sino con la Cámara de Diputados ya que ellos tienen la facultad exclusiva de discutirlo y aprobarlo.

Insistió en que su gobierno no le debe a los estados y que se les ha transferido los recursos tal y como lo marca la ley.

“Es un asunto constitucional no es conmigo, es con la ley y es muy injusto que se use un asunto de este tipo con propósitos electorales (…) cómo voy transferirles más si esto es lo que está en el presupuesto, hay que apegarnos al marco legal, si no nos gusta como está distribuido el presupuesto lo que procede es hacer una reforma”, expresó.

Aseguró que su administración respetará la opinión los gobernadores opositores y que garantizará los derechos de las poblaciones a las que representan.

Con relación a una posible reunión con ellos, el presidente dijo que se ha negado porque no quiere que la investidura presidencial se utilice con fines electorales.

Dijo que sus peticiones están siendo atendidas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda.

“Lo que yo no quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales (…) tiene que haber una relación de respeto, me han faltado al respeto (…) vienen aquí, los recibo, y hacen un espectáculo, eso no es serio”, finalizó.

Gobernadores exigen no recibir menos en 2021

Este lunes, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista publicaron una carta dirigida al presidente en la que presentaron cuatro propuestas para la distribución de recursos, pidieron que se posponga unos días la discusión del Sistema de Coordinación Fiscal y exigen no rcibir menos recursos en 2021.

En la carta, los gobernadores señalan que en los últimos meses han presentado varias propuestas con el ánimo de superar la crisis por la pandemia.

Expresan su preocupación por la reducción en el gasto federalizado para los estados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021, el cual, dicen, incluye reducciones para temas como infraestructura, seguridad y salud.

Argumentan que el debate sobre estas modificaciones es primordial para recuperar “la estabilidad financiera de las entidades federativas y su capacidad futura para cumplir con sus obligaciones de proveer un entorno adecuado para la inversión y el desarrollo económico”.

“La caída en gasto federalizado presupuestada para el próximo año tendrá un efecto inmediato, en detrimento de las finanzas estatales que ya fueron severamente afectadas por los efectos de la Pandemia en 2020, incluyendo una caída esperada en el PIB nacional de entre 8 y 10%”, dice la carta.

Ante este panorama, los gobernadores piden concentrarse en el presupuesto 2021 y exigen que ningún estado del país reciba menos recursos en términos reales que en 2020.

Además proponen:

Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (INSABI, SCT).

Garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los

estados

estados Generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de

operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021.

operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021. Crear un Fondo para atención de emergencia sanitaria COVID-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos

por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la Pandemia seguirá teniendo en 2021.

La carta está firmada por los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.