‘Habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán’: Robles

Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, informó que pidió a sus abogados generar una estrategia conjunta para acceder al criterio de oportunidad y reiteró su compromiso de hablar con la verdad.

La exfuncionaria dijo que tiene pruebas para probar sus dichos. “Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán”, escribió en su cuenta de Twitter.

Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, lamentó que Robles lo acuse “sin fundamentos” para tratar de librar su situación legal y aseguró que hay “un mecanismo de moda” que busca culparlo.

“Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, publicó ayer en su cuenta de Twitter.

La decisión de conceder a Robles el llamado criterio de oportunidad compete exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

El primer paso es que una persona imputada de un delito acepte volverse testigo del Ministerio Público y rinda una declaración en donde señale posibles delitos de personas de mayor jerarquía que la suya. Posteriormente deberá ofrecer evidencias para sustentar su dicho.

Si la información que aporte resulta útil entonces la FGR elaborará un acuerdo en el que acepte concederle el criterio de oportunidad al posible delincuente. Dicho acuerdo deberá ser notificado a la víctima (en este caso a la Auditoría superior de la Federación) y a un juez en caso de que ya se haya iniciado el proceso penal.

El efecto de conceder un criterio de oportunidad a una persona es retirarle los cargos que se le imputen o en su caso detener una acción legal en su contra. En el caso de Robles ella se encuentra procesada por el delito de uso indebido de atribuciones, cargo que aún se le puede retirar debido a que no se ha llegado a la fase de juicio.

Entre los funcionarios que han optado por esta ruta se encuentra Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu, quien ya rindió una declaración ministerial en la que señaló al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber avalado la comisión de la Estafa Maestra en una docena de dependencias federales.