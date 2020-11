SEP Puebla incluye ejercicio para alumnos de prepa sobre “marcha fifí”

En redes sociales se difundió la imagen de un contenido educativo que para el tema Igualdad Social pone como ejemplo que un padre de familia, chofer de transporte público, le cuenta a su hijo que tuvo pérdidas económicas por la llamada “marcha fifí”, en referencia a manifestaciones que ha habido contra la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Este contenido es real, pero no está en un libro de texto, ya que es de 5° semestre de educación media superior, nivel en el que ya no hay libros elaborados por el gobierno federal, y los programas de estudio particulares los aterriza cada estado.

Se trata de un ejercicio incluido por la Secretaría de Educación Pública de Puebla en el programa de estudios de la materia Historia Socioeconómica de México, del eje Ciencias Sociales, que está público en su página de internet. Está fechado como parte de los planes de estudio 2018 porque en ese año empezaron a renovarse los contenidos, pero se van haciendo por partes, de modo que el de 5°, donde viene dicho ejercicio, es de 2019, cuando llegó al gobierno estatal Miguel Barbosa, del partido Morena.

El ejercicio plantea esta situación, textualmente:

“Estaba cenando y viendo mi ‘face’ cuando mi papá quien es chofer del transporte público nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por ‘la famosa marcha Fifí’ y fue muy desgastante, ya que la micro utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, sacando muy poco económicamente ese día y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá que se enoja y que me regaña porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones y me dijo: ¿qué hubieras hecho tú?, ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día”.

En redes se criticó que es un ejemplo de adoctrinamiento a los niños y de crear divisiones entre los mexicanos, al promover el uso de palabras como “fifí”, que incluso organizaciones internacionales como Artículo 19 han criticado que se utilicen para estigmatizar a sectores como la prensa.

En entrevista con Animal Político, el secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Lozano, explicó que se trata de ejercicios denominados “situación en contexto”, es decir, un ejemplo práctico para un tema de estudio, que en este caso es el problema de la desigualdad. Estos ejemplos no son contenidos obligatorios sino propuestos y no se le entregan a los alumnos sino solo a los profesores, pero cada uno tiene libertad de usarlos o poner otros más acordes a la realidad de sus estudiantes, como puede ocurrir en las zonas rurales donde se aborden los temas con problemas de la comunidad.

El titular de la dependencia expresó que no existen libros de texto gratuitos para bachillerato, editados por la SEP; sin embargo, una editorial privada publicó un libro donde se contraponen de manera inadecuada conceptos de estudio social. — Secretaría de Educación (@SEPGobPue) November 20, 2020

Lozano rechazó que se trate de un “adoctrinamiento” porque no hay una imposición a que los jóvenes crean algo, sino que es una invitación a reflexionar.

“Acusan de adoctrinamiento; pues es todo lo contrario. Porque adoctrinamiento sería que se le diga qué pensar y que se establecieran ya juicios de valor o juicios de verdad: esto es falso, esto es verdadero, esto es bueno, esto es malo, y no. Sino que a partir de la situación, se le presentan preguntas al alumno y es para provocar la reflexión. Se le pregunta, por ejemplo, ¿tú qué harías?, eso lo coloca frente a un dilema ético, donde el alumno tiene que tomar una postura, tiene que analizar y tiene que argumentar. Ése es el pensamiento crítico”, dijo.

El propio ejercicio tiene las siguientes preguntas:

“¿Por qué marchan? ¿Por qué Fifís y Chairos? ¿Qué características tienen los Fifís y los Chairos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco? ¿Cuándo trabaje, me alcanzará pagar mis cuentas? ¿Qué contradicciones económicas y sociales tiene el país? ¿Por qué hay tantas desigualdades en el país? ¿Quién ha hecho algo para evitar esa desigualdad? ¿de qué manera se da a conocer la desigualdad en mi país? ¿cómo serían las noticias después de la marcha, si yo tuviera un noticiero?”.

El funcionario agregó que pudo haberse puesto el ejemplo de esta marcha o de cualquier otra para plantear el dilema social. Defendió que si se usó este caso es porque fue un hecho real que reportaron los medios, como cuando el ejercicio que se hace con los alumnos es pedirles que analicen una noticia.

“Es como si le pides aun alumno: lleva un periódico y de ahí saca una noticia y reflexionemos sobre esa noticia. Entonces es vincular; el principio pedagógico es educar para la vida desde la vida. Y el punto de partida no es el tema expuesto porque eso es muy aburrido para los alumnos, sino es un problema o situación”, afirmó.

“El que se hayan tomado las palabras fifí y chairo, es porque estaba en los medios, como parte de un acontecimiento social”.

Efectivamente, en diciembre de 2019 se realizó una de las manifestaciones contra el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, en la que fueron exhibidas imágenes de personas que parecían ser empleadas cargando las pancartas más grandes.

SEP federal habla de un “error”; Puebla lo niega

La SEP federal publicó een su cuenta de Twitter que el contenido exhibido no formaba parte de los Planes y Programas de Estudio elaborados por esa dependencia, y que verían con la secretaría local que “tales errores se corrijan y no se repitan en el futuro”.

En relación con la inquietud en redes sociales, sobre contenido de Ciencias Sociales en #Puebla, aclaramos que éste no corresponde a los Planes y Programas de Estudio de SEP. Por ello, en conjunto con @SEPGobPue veremos que tales errores se corrijan y no se repitan en el futuro. — SEP México (@SEP_mx) November 19, 2020

Sin embargo, Melitón Lozano aseguró que por la tarde habló con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y que no hubo problema.

“Yo hablé con Esteban Moctezuma y le expliqué el fundamento, y él comprendió. Desde mi punto de vista no es ningún error, tiene un fundamento pedagógico, como le estoy comentando, y está totalmente idóneo para la pedagogía que estamos utilizando. Yo creo que se requiere que se profundice en este tipo de pedagogías de la nueva escuela mexicana”, aseguró.

El Artículo 12 de la Ley General de Educación, abundó, dice que se tiene que favorecer el pensamiento crítico, y eso se logra a través de la reflexión y no de la memorización, lo cual es pasar de una pedagogía tradicional a una activa. Y citó tres fuentes para el nuevo modelo de enseñanza: los franceses Monique Denyer y Jacques Furnémont, el mexicano Ricardo Cantoral, del Cinvestav, y el psicólogo español Carles Monereo Font.