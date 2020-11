Volver al trabajo de manera segura en tiempos de COVID-19

Conforme avanza el tiempo cada vez más gente está volviendo a sus puestos de trabajo. Sin embargo, luego de varios meses de atender juntas y reuniones vía remota desde casa, es muy seguro que muchas personas sientan un poco de temor de regresar a su oficina o empresa, sobre todo cuando el COVID-19 representa todavía una amenaza grave para la salud de la población.

No obstante, si bien la mayoría de las personas ya hemos aprendido las reglas básicas para cuidarnos, como usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos constantemente, no está de más considerar las siguientes observaciones, las cuales son esenciales para un regreso al trabajo más seguro.

Lo primero a saber es que es probable que no regreses a una rutina de trabajo regular y presencial como lo hacías tradicionalmente. Muchas empresas están llamando a sus trabajadores en fases, y los equipos más cruciales son los que por lo general se presentarán primero. Otras compañías usan una estrategia de regreso por turnos, asignándoles a los empleados determinados días o semanas en los que estén de vuelta en la oficina.

En tu lugar de trabajo probablemente estarás en contacto con muchas menos personas de las que solías en los días previos a la pandemia. Además, la disposición de tu oficina también podría verse diferente, con los escritorios separados mucho más que antes, divisiones erigidas entre tú y tus compañeros y clientes y con acceso limitado o negado a espacios comunes como las cocinas y salas de descanso.

Además, tu lugar de trabajo probablemente será mucho más pulcro que nunca, ya que las compañías han aumentado las acciones de limpieza. También es seguro que tus jefes se interesen más por tu salud. Casi todos los empleadores les exigirán a los trabajadores que reporten síntomas de COVID-19, exposición al virus o viajes, así como el uso de cubrebocas u otro equipo de protección individual, y quizá llevarán a cabo exámenes de salud y pruebas, como tomas de temperatura y revisiones de síntomas. Desde luego, con el objetivo de limitar la propagación, la empresa indicará cómo deberá procederse si un compañero de trabajo tiene el virus.

Ahora bien, es importante saber que este no es el momento de aferrarse a la privacidad. Si tú o alguien con quien vives tiene una condición médica que te pone en mayor riesgo, revélalo. Es importante decir la verdad para que todo el mundo esté prevenido.

Igualmente es aconsejable que tengas listas ideas sobre cómo te puedes sentir más seguro en el trabajo. ¿Tal vez puedas cambiar tu agenda para que trabajes cuando hay menos gente en la oficina? ¿O moverte de un escritorio en un área abierta a una oficina con una puerta cerrada? Los jefes apreciarán que pienses en soluciones que funcionen para ambos.

Por otra parte, si ciertas prácticas, como juntas sin sana distancia, te hacen sentir incómodo, habla con tu líder sobre el problema. Plantea la discusión como si se tratara de un deseo de hacer sentir seguro a todo el equipo y prevenir que alguien se enferme, lo cual podría arruinar la meta comercial de la compañía. Sugiere soluciones, como usar cubrebocas en juntas, abrir todas las ventanas mientras la junta está en curso o pasar a una sala más grande donde pueda darse la sana distancia.

Ahora bien, ¿qué hacer si un compañero de trabajo no sigue las reglas de salubridad? Si a tu compañero se le olvidó pasarle un trapo a la cafetera después de usarla, podrías recordarle cortésmente las nuevas políticas de limpieza. Pero si continúa desoyendo los procedimientos de seguridad, tal vez quieras alertar a tu jefe.

Finalmente, no está de más recordar que lo primordial es cuidarse uno mismo. Lo mejor es usar cubrebocas, no compartir artículos comunes como tijeras y engrapadoras y lavarse las manos perfectamente cada que se use un objeto inevitable, como la chapa de la puerta. Asimismo, es importante conservar la sana distancia a la hora de la comida.

Los expertos de la empresa japonesa Kyocera, líder mundial en impresión y gestión de documentos, nos comparten en este enlace una guía que nos ayudará a estar más informados sobre el regreso seguro a nuestros lugares de trabajo.

Comienza a proteger tu información →