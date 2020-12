AMLO responde al INE: Quedarme callado sería quitarme mi libertad

Andrés Manuel López Obrador respondió que sería injusto que no pueda hablar de las alianzas electorales ni responder a los señalamientos que la oposición hace sobre su gobierno, como señalan las medidas cautelares por presuntas violaciones a la legalidad que le recomendó la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de estas se le ordenó al presidente que se abstuviera de realizar expresiones político-electorales que pudieran afectar el proceso electoral federal del 2021.

“Si me dicen que ya no debo decir nada aunque me estén atacando, nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado aguantando los ataques”, afirmó en la conferencia de prensa matutina. Y añadió: “pero considero que eso no es equitativo, que sería injusto, que sería quitarme mi libertad”.

López Obrador afirmó que existe una oposición que cuestiona directamente al gobierno y al presidente. Su respuesta, señaló entonces, es que si le sugerían no responder, que lo hicieran a través de la autoridad competente.

Esto surge tras las declaraciones que realizó el mandatario durante su gira por Baja California, así como su conferencia matutina el 30 de noviembre. En ambas habló sobre una posible alianza entre los partidos del PRI y del PAN, e invitó a la población a reconsiderar sus votos y a mantener el proyecto del gobierno actual.

Como resultado, 12 diputadas y diputados federales, así como los partidos PRD y PAN presentaron solicitudes a la Comisión de Quejas del INE, con el argumento de que el presidente había violado los artículos 41 y 134 de la Constitución.

Se pidió al órgano dictar medidas cautelares por tres asuntos: uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto.

Tras revisar el caso, la Comisión dictaminó que había elementos suficientes para presumir una violación a la legalidad en las expresiones del mandatario y emitió las medidas solicitadas.

“Yo creo que yo tengo el derecho de expresarme, es el derecho de manifestación, más cuando se trata de ir en contra del proyecto que represento; inclusive en contra de mi persona y no estoy inventando nada”, continuó López Obrador.

Las declaraciones “PRIAN”

A través de un comunicado, el órgano manifestó que las declaraciones del presidente incluían “elementos e información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía”.

Por lo tanto, las medidas cautelares le solicitaron al mandatario abstenerse de realizar afirmaciones que resultaran ilegales, al poder tratarse de actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política.

En la gira por Baja California López Obrador mencionó que gracias a los periódicos, a la prensa y a las redes sociales se había informado sobre una búsqueda de alianza entre el PAN y el PRI. “Imagínense eso”, exclamó, “realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país”.

Mientras que en la conferencia matutina del pasado lunes admitió sentir una dicha al haber confirmado la alianza que previamente señaló entre los dos partidos. “Ahora que estuve en Baja California me dio mucho gusto, lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN”, comentó.

Y además añadió: “Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica”.