'Llevar a CDMX a un confinamiento otra vez es imposible': Eduardo Clark

La Ciudad de México no puede y no tiene la capacidad de regresar a un confinamiento estricto, aseguró Eduardo Clark, encargado director general del Gobierno Digital de la CDMX. “Sería ideal, pero no tenemos las condiciones económicas y sociales para hacerlo”.

Cuando se le preguntó sobre las medidas que tomaría el gobierno para mitigar los contagios, en entrevista con Denise Maerker, el funcionario replicó que la respuesta dependerá de los diálogos que se mantengan con el gobierno federal.

“No estamos previendo un cierre completo de la ciudad porque sería imposible”, añadió.

El panorama en la capital no es bueno: con una cifra de 100 contagios diarios en los últimos diez días, velocidad que no se había replicado desde inicios de junio.

No se pudo disminuir la cantidad de 3 mil 800 personas hospitalizadas como resultado del último rebrote, afirmó Clark, cifra que se compara con los niveles de saturación registrados en mayo, la época más crítica de la pandemia.

Actualmente el gobierno capitalino se está coordinando con los centros de salud del Valle de México para aumentar la capacidad hospitalaria mediante el reclutamiento de médicos, adquisición de medicamentos y expansión de camas.

“Nosotros no vamos a dejar de trabajar, en eso inclusive si ahorita se frenara el crecimiento tenemos un plan continuo y diario del incremento de la capacidad hospitalaria”, declaró el encargado de Tecnología de la capital.

México vs. confinamiento

Hay naciones que han podido regresar al confinamiento estricto gracias a sus capacidades económicas, “son países con los que, en términos de recursos económicos y bienestar social, no nos podemos comparar”, señaló Eduardo Clark.

Pese a que la ciudad ha estado reforzando medidas de prevención y limitando actividades económicas, el gobierno no ha suspendido a las últimas para evitar una crisis doble.

“Necesitamos tener ciertas vías abiertas para evitar una crisis fuerte económica que podría competir con una crisis fuerte de salud”.

Clark reafirmó la responsabilidad que tienen las autoridades en proporcionar claridad a la población sobre lo que está sucediendo.

“Lo que está pasando hoy es grave, es urgente y es apremiante; por esta razón nosotros vamos a seguir trabajando para hacer las modificaciones que consideremos relevantes”; sin embargo, el funcionario volvió a enfatizar la negación por regresar a un confinamiento obligado.