Color del semáforo en CDMX es intrascendente, estamos en emergencia: Gatell

Ante el aumento de casos por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México es hasta cierto punto intrascendente.

“Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19, ¿hay alguna duda?”, respondió este viernes en conferencia de prensa tras ser cuestionado sobre el color del semáforo en la capital del país.

"En cuanto al color del semáforo… es hasta cierto punto intrascendente", dijo @HLGatell sobre por qué no hay #SemáforoRojo #COVID19 en CDMX. pic.twitter.com/djrPJcrFCZ

Durante la conferencia de prensa de esta tarde, López-Gatell detalló que la CDMX está en el mismo nivel de hospitalización que en mayo y estamos a una semana para la saturación hospitalaria. “La velocidad de la epidemia es cada vez mayor”.

Ante la posibilidad de saturación en hospitales de CDMX por #COVID19, @HLGatell replica el mensaje de @Claudiashein: quédate en casa, no reuniones, no posadas, no fiestas. "Este es un llamado urgente". pic.twitter.com/7vsdjC4t1Q

