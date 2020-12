'Hay lista de espera': familiares de pacientes COVID batallan por oxígeno

“No hay. Tal vez después de Navidad. Podrían anotarse en una lista de espera. Llame todos los días por mañana por si llegan tanques. Rentamos una máquina por 7 mil pesos mensuales y 15 mil de depósito. Vendemos una máquina en 80 mil pesos”. Por cada llamada telefónica buscando tanques y concentradores de oxígeno para familiares contagiados de COVID hay una de éstas respuestas, y mientras su oxigenación cae literalmente cada minuto, la desesperación de quienes están en la búsqueda es inimaginable.

Conseguir el oxígeno podría hacer la diferencia para que los pacientes con dificultades para respirar puedan estabilizarse y sobrevivir. Ésta vez, como nunca en los nueve meses de pandemia en México, la demanda provocó que un tanque cuyo costo era de 3 mil pesos duplicara su precio y los concentradores de oxígeno, aparatos que conectados a energía eléctrica y con un dispositivo de agua generan oxígeno, pasaron de 15 mil hasta 80 mil pesos, cuentan familiares de pacientes.

La demanda se explica con el aumento de contagios que no se había registrado en los largos meses viviendo con el virus. Hasta este 24 de diciembre se sumaron 12 mil 485 casos nuevos, lo que significa un total de 1 millón 362 mil 564 casos confirmados.

“Uno no alcanza a percibir la magnitud de esto hasta que están en el momento más crítico. Incluso el tener el poder adquisitivo, pero que no haya abastecimiento de lo necesario y estar viendo como tu familia se está empeorando es desesperante”, relata Paola Rodríguez tras la búsqueda.

Luis Sánchez y su familia también pasó por esa desesperación luego de que su abuelita Julia de 87 años comenzó a tener síntomas de COVID, pero sobre todo, cuando comenzó a tener una saturación de oxígeno que bajó hasta 77, cuando lo normal es arriba de 90.

Al relatar el momento en que consiguieron un condensador de oxígeno no duda en llamarlo “milagro” porque lo hicieron a los tres días de comenzar a buscarlo, mientras que hay familias que tardan semanas.

Pero recuerda también que esas 72 horas se hacen eternas. “Es horrible. En el momento en que empieza a caer la oxigenación, y cada vez que buscas te dicen que no hay, el no poder hacer algo y saber que con el oxígeno estaría mejorando, pero no poderlo conseguir te ata de manos y entras en histeria”.

Además de él, sus padres, tío y una amiga, se repartieron números de proveedores para tratar de conseguir una máquina de oxígeno porque ni siquiera los tanques serían suficientes pues sólo duran unas horas y para poder recargarlo necesitarían al menos dos.

Entre las llamadas hubo quienes les ofrecían vender una máquina por 60 mil y hasta 80 mil pesos, cuando su precio antes de la pandemia era de 15 mil pesos. Otros más lo rentaban por 5 y 7 mil pesos mensuales más 15 mil pesos de depósito.

También llamaron a cada uno de los establecimientos que se mencionan en varias listas que circulan por Twitter, pero nada. Se anotaron en listas de espera y en algunos establecimientos les decían que llamaran a las 10 de la mañana todos los días por si llegaban tanques.

Entre toda esa búsqueda, un proveedor les regresó la llamada para decirles que acababa de llegarle un condensador y se los rentaba en 3 mil 500 sin pago de depósito. Claramente, dice Luis, el proveedor lo hizo más por ayudar que por negocio y eso hizo posible que Julia pudiera estabilizarse. “Fue un mega alivio haberlo conseguido”, dice.

Paola Rojas también consiguió el dispositivo gracias a la solidaridad de desconocidos. Dos de sus familiares de los que prefiere no mencionar su nombre requirieron oxigenación prácticamente en cuanto les fue confirmado el contagio de COVID. Ellos, de 64 y 72 años, habían pasado ocho meses encerrados justamente porque su edad los coloca en el rango vulnerable. Sin embargo, el pasado 16 de diciembre tuvieron que salir a cumplir con un trámite del trabajo.

Cinco días después, ambos comenzaron a sentirse fatigados, con resfrío y tras perder el olfato, su familia consiguió que un médico particular los visitara y confirmara el diagnóstico. “Ella oxigenaba menos de 80 y luego bajó a 62 de saturación de oxígeno. En ese momento ya era indispensable conseguir un concentrador de oxígeno para poderla estabilizar para no tenerla que mover al hospital”, narra Paola.

Primero buscaron a personas que ya habían superado la COVID y médicos de cabecera para saber dónde buscar la máquina de oxígeno o los tanques. Les pasaron números de proveedores y lugares , pero no lo conseguía.

“No había cargas de oxígeno, había filas para el abastecimiento, en algunos lugares me decían que para después de Navidad. El más próximo a conseguir estaba a 48 horas, pero entre más pasaban los minutos, fue muy desesperante”.

Alguien le recomendó subir la petición a Facebook y Twitter y sólo así lo consiguió. “Me es sumamente urgente conseguir un concentrador o tanque de oxígeno, mi familiar está grave y no hay camas disponibles en ningún hospital ni público ni privado”, escribió en un tuit que llegó a más de 2 mil me gusta y generó 182 respuestas.

Gracias a que una vecina suya leyó la publicación en Facebook pudo conseguir un tanque con un poco de oxígeno aún. Horas más tarde, un usuario de Twitter le escribió para decirle que podría prestarle un concentrador de oxígeno sin costo, la única condición es que en cuanto lo desocupe pueda entregarlo para alguien más que lo necesite.

Al resolver la primera urgencia, ambos familiares de Paola están estables y por eso, ella llama a la responsabilidad de cada uno para dimensionar lo que significa esta pandemia. “Tenemos que ser más empáticos con la causa y cooperar, desde la prevención”, dice.